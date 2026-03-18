아키텍트, 서버 ‘하이패스’ 오픈…신규·복귀 이용자 지원

드림에이지는 자사가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 신규 서버 ‘하이패스’를 오픈한다고 18일 밝혔다.

하이패스는 신규 및 복귀 이용자가 빠르게 성장할 수 있도록 지원하는 특별 서버로, 다양한 성장 지원 콘텐츠와 보상을 통해 단기간에 캐릭터 전투력을 끌어올릴 수 있도록 설계됐다.

성장 단계에 맞춰 순차적으로 해금되는 미션을 완료하면 다양한 성장 보상을 획득할 수 있으며, 이를 통해 초기 캐릭터 육성과 전투력 상승을 보다 빠르게 진행할 수 있다.

하이패스 서버는 오는 4월29일까지 한시적으로 운영되며, 운영 종료 후에는 기존 서버로 편입되어 동일하게 게임 플레이를 이어갈 수 있다.

아울러 이번 업데이트를 통해 ‘계승자의 복구권’이 새롭게 추가됐다. 해당 쿠폰을 사용하면 파괴된 장비와 성유물을 복구할 수 있다. 또한 특정 기간 동안 등급 합성에 실패한 이력이 있는 코스튬, 팬텀웨폰, 성좌의 가호 등에 대해 합성을 1차례 재도전할 수 있는 ‘재도전권’도 함께 도입됐다.

신규 서버 출시를 기념한 다양한 이벤트도 진행된다. 4월15일까지 게임에 접속하면 출석 보상으로 계승자의 장비 복구권, 계승자의 코스튬 재도전권, 계승자의 팬텀웨폰 재도전권이 순차적으로 지급된다.

같은 기간 진행되는 특별 기념 미션 이벤트를 통해 계승자의 성좌의 가호 재도전권, 계승자의 성유물 복구권, 계승자의 장비 복구권을 추가로 획득할 수 있다.

복구권을 사용할 대상이 없는 이용자들을 위한 이벤트도 마련됐다. 5월13일까지 해당 쿠폰을 재료로 사용하면 유사 등급의 아이템을 100% 확률로 획득할 수 있다.

신규 또는 복귀 이용자를 위한 이벤트도 진행된다. 초대를 받아 하이패스 서버에 접속한 이용자에게는 특정 미션이 주어지며, 이를 완료하면 소환 쿠폰 선택 상자, 4성 성좌의 가호 카드팩, 하이패스 우정 증표 I·II 등이 보상으로 지급된다. 초대 코드를 보낸 이용자 역시 미션을 완료한 친구 수에 따라 다양한 보상을 획득할 수 있다.

이밖에 ‘장수돌침대’와의 브랜드 협업이 진행된다. 장수돌침대 광고로 널리 알려진 ‘별이 다섯 개’ 밈을 활용한 바이럴 영상 콘텐츠가 제작돼 아키텍트 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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