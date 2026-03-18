스트레이 키즈, 데뷔 8주년에 신곡 낸다…'별, 빛'

K-팝 대세 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 데뷔 8주년에 신곡을 낸다.

18일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 스트레이 키즈는 오는 25일 신곡을 새 디지털 싱글 '별, 빛(스테이(STAY))'를 발매한다.

스트레이 키즈는 신곡 발매 소식과 함께 이날 소셜 미디어 채널에 온라인 커버 이미지를 공개했다. 커버는 그룹의 공식 응원봉인 '나침봉'을 '별빛'의 길잡이로 활용해 '빛이 방향이 되는 순간'을 그려냈다.

JYP는 "스트레이 키즈 멤버들이 직접 이미지 작업에 참여해 각자의 스타일로 별을 디자인했고, 따뜻하고 감성적인 일러스트로 신곡 무드를 표현했다"고 소개했다.

스트레이 키즈는 오는 28~29일, 4월 4~5일 인천 인스파이어 아레나에서 '전 회차 전석 매진' 여섯 번째 공식 팬미팅 '스테이 인 아워 리틀 하우스'를 연다. 각 주의 마지막 공연일인 29일, 4월5일에는 오프라인 공연과 동시에 비욘드 라이브 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행한다.

2018년 3월25일 정식 데뷔한 스트레이 키즈는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 역사상 최초 8개 앨범 연속 1위 기록을 세우는 등 K-팝의 새 역사를 썼다.

<뉴시스>

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