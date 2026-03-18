원유 수입 의존도 높은 韓, 에너지원 다변화 필요

중동발 지정학 리스크로 국제유가가 급등하면서 새로운 대안이 떠오르고 있다. 바로 친환경이란 수식어가 붙은 재생에너지와 대체원자재다.



실제 한국처럼 중동 원유 의존도가 높은 국가는 제조업 전반의 비용 부담이 커지는 직격탄의 우려가 생기는 반면, 재생에너지 전환을 추진해온 국가는 상대적으로 충격을 흡수하는 모습이다.

18일 미국 볼티모어의 한 원유 저장 탱크들 뒤로 해가 뉘엿뉘엿 지고 있다. AP/뉴시스

산업연구원이 최근 발표한 ‘미국-이란 전쟁의 리스크 확산과 한국에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 국제유가가 10% 상승할 경우 국내 제조업 생산비용은 평균 0.71% 증가하는 것으로 분석됐다. 특히 석유제품(6.30%)과 화학제품(1.59%) 등 원유 의존도가 높은 업종일수록 비용 상승 압박이 큰 것으로 나타났다.



국제유가는 중동 위기 이후 가파른 상승세를 보이고 있다. 두바이유 가격은 배럴당 72달러 수준에서 100달러를 넘어섰고 한때 130달러를 웃돌기도 했다. 한국은 전체 원유 수입의 70.7%를 중동에 의존하고 있다. 직접적인 수출 비중은 크지 않지만 간접 충격도 만만치 않다. 중동 지역 수출 비중은 전체의 2~3% 수준에 그치지만 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 주요 시장에 집중된 플랜트·자동차·기계류 수출은 물류 차질과 운송비 상승 영향을 받을 수밖에 없다. 산업연구원은 이번 사태가 단순한 에너지 가격 상승을 넘어 물가 상승과 경기 둔화가 동시에 나타나는 ‘스태그플레이션’ 가능성까지 자극할 수 있다고 진단했다.



이런 상황에서 에너지 구조에 따라 국가 간 충격 격차도 나타나고 있어 눈길을 끈다. 중국의 경우 재생에너지와 전기 기반 에너지 체계를 확대해 상대적으로 충격을 완화하고 있다는 평가가 나온다.



중국은 전체 에너지 소비의 약 3분의 1을 전기로 충당하고 있으며 이 중 상당 부분이 태양광·풍력·수력 등 재생에너지에서 생산된다. 전기차 보급 확대에 따라 석유 수요도 감소세를 보이고 있다. 약 13억 배럴 규모의 원유 비축량 역시 단기 공급 충격을 완화하는 요인으로 꼽힌다.



전문가들은 에너지 공급망 안정과 함께 중장기적인 구조 개선이 필요하다고 지적한다. 산업연구원은 비축유 방출과 대체 수입선 확보 등 단기 대응과 함께, 산업별 에너지 의존도를 고려한 맞춤형 지원 체계 구축이 필요하다고 강조했다.



정부는 2025년 말 기준 약 37GW(기가와트) 수준인 재생에너지 설비를 2030년까지 100GW로 확대한다는 목표를 제시한 바 있다. 다만 목표를 달성하려면 재정 지원 확대와 함께 인허가 절차 개선 등 제도적 기반 정비가 병행돼야 한다는 지적이 나온다.



한국의 경우 에너지 수입 의존도가 90%를 넘고 원유의 중동 의존도 역시 높은 구조적 취약성을 안고 있다. 전문가들은 유가 변동과 지정학적 리스크에 대응하려면 재생에너지 확대 등 에너지 자립 기반을 강화할 필요가 있다고 강조한다. 특히 설비 투자와 규제 개선을 병행해 중장기적으로 에너지 공급 구조를 다변화해야 한다고 입을 모은다.



구조적 취약성 속에서 국내에서도 재생에너지와 원전 등 대체에너지 확대 움직임이 본격화되고 있다. 국내에서는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전과 에너지저장장치(ESS), 전력 거래 플랫폼까지 결합한 사업 구조를 갖춘 기업들이 주목받고 있다.



SK이터닉스는 태양광·풍력 발전과 함께 전력 저장 및 운영 플랫폼을 동시에 구축한 점이 강점으로 꼽힌다. 국내 약 75개 사업장을 기반으로 연간 약 50만MWh(메가와트시) 규모의 발전 역량을 확보하고 있으며, 전력 수급 불안정 상황에서 안정적인 전력 운영이 가능한 구조를 갖췄다는 평가다.



원전과 태양광 중심의 전통 대체에너지 기업들도 수혜 기대가 커지고 있다. 두산에너빌리티는 원자로 용기 등 핵심 설비 제작뿐 아니라 소형모듈원전(SMR) 분야까지 사업을 확장하며 수요 증가 기대가 반영되고 있다. 태양광 분야에서는 OCI홀딩스가 비중국 폴리실리콘 공급망을 확보하며 글로벌 시장 변화의 수혜주로 꼽힌다. HD현대에너지솔루션 등 태양광 모듈 기업들도 정책 환경 개선과 맞물려 성장 기대가 높아지고 있다.



반면 원유 기반 산업은 원료 수급 불안이 현실화되고 있다. 플라스틱의 핵심 원료인 납사(naphtha)는 최근 공급 차질과 가격 급등이 동시에 나타나며 석유화학 업계의 부담이 커지고 있다. 이에 따라 일부 기업들은 가동률을 낮추거나 생산 축소에 나서는 등 대응에 나선 상황이다. 업계에서는 납사 의존도를 낮추기 위한 구조 전환이 불가피하다는 분석이 나온다.



이 같은 흐름 속에서 바이오 플라스틱 등 친환경 대체 소재에 대한 관심도 확대되고 있다. 옥수수 전분이나 폐식용유 등을 활용한 바이오 기반 플라스틱은 화석연료 의존도를 낮출 수 있는 대안으로 꼽힌다. 다만 생산 단가와 공급 규모 측면에서 아직 한계가 있는 만큼, 기술 개발과 정책 지원이 병행돼야 한다는 지적이 나온다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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