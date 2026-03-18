하이로닉, KIMES 2026서 신제품 ‘미글로우’ 첫 공개

미용 의료기기 전문기업 ㈜하이로닉이 국내 최대 의료기기 박람회 ‘KIMES 2026(국제의료기기·병원설비전시회)’에서 신제품 ‘미글로우(MIGLOW)’를 선보인다고 18일 밝혔다.

키메스는 의료산업의 최신 트렌드와 기술을 한눈에 확인할 수 있는 국내 대표 의료기기 전시회다. 매년 국내외 의료기기 기업과 의료진, 바이어들이 대거 참가하는 글로벌 의료 산업 행사다. 이번 KIMES 2026에서도 다양한 첨단 의료기기와 스마트 헬스케어 기술들이 소개될 예정이다.

이번 전시에서 하이로닉은 신제품 ‘미글로우’를 비롯해 자사의 주요 미용의료기기 라인업을 함께 선보이며 국내외 의료진과 바이어들의 이목을 집중시킬 계획이다.

미글로우는 2.45GHz 극초단파(UHF) 기술을 기반으로 설계된 장비다. CNF(Complex Near Focusing) 매칭 기술을 적용해 타깃 부위에 보다 정밀한 에너지 전달이 가능하다.

이와 함께 컨택트 쿨링 시스템과 핸드피스에 적용된 센서를 통해 관리 중 안전성을 고려한 구조를 적용했으며, 페이스 및 바디 케어를 위한 다양한 핸드피스를 지원해 활용도를 높였다.

하이로닉은 이번 KIMES 2026 전시 기간 동안 현장 시연과 제품 상담을 통해 의료진과 바이어들에게 미글로우의 기술력을 직접 소개할 계획이다.

또한 하이로닉은 글로벌 시장 확대 전략의 일환으로 해외 의료진 및 파트너사들과의 협력 기회를 적극적으로 모색하고 해외 바이어들과 비즈니스 미팅도 진행할 예정이다.

하이로닉 관계자는 “이번 KIMES 2026에서 공개하는 미글로우는 피부 미용 시장의 다양한 니즈를 반영해 개발된 장비”라며 “앞으로도 지속적인 연구개발을 통해 의료진과 환자 모두에게 만족도를 높일 수 있는 혁신적인 솔루션을 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 하이로닉은 지속적인 연구개발(R&D) 투자와 글로벌 유통망 확대를 통해 미용의료기기 시장에서 경쟁력을 강화하고 있으며, 최근 켁터스프라이빗에쿼티(켁터스 PE)로부터 전략적 투자를 유치하며 성장 기반을 강화했다. 이를 바탕으로 피부·미용 의료 분야에서 차세대 기술 개발과 글로벌 시장 확대를 지속해 나갈 전망이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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