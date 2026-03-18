나띠, ‘한줌 허리’ 드러낸 파격 로우라이즈…역대급 핫걸[스타★샷]

나띠가 화보를 촬영하며 다양한 포즈를 선보였다. 사진 출처=나띠 인스타그램 계정

그룹 ‘키스 오브 라이프(KISS OF LIFE)’ 멤버 나띠가 화보 촬영 현장을 공개했다.

18일 나띠는 자신의 인스타그램 계정에 하트와 반창고 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 나띠는 빈티지한 워싱이 들어간 데님 크롭 톱으로 캐주얼하고 탄탄한 실루엣을 강조했다. 넉넉한 핏의 블랙 레더 팬츠는 무게감 있고 힙한 분위기를 연출한다. 특히 바지 위로 살짝 올라온 화려한 비즈 장식의 이너가 단조로울 수 있는 룩에 화려한 포인트를 더하는 동시에 로우 라이즈 스타일의 정점을 찍었다.

길게 내려온 실버 크로스 목걸이와 손가락을 감싸는 실버 아머 링, 팔꿈치까지 오는 블랙 레더 글로브가 강렬하고 전위적인 느낌을 더한다.

나띠가 화보를 촬영하며 다양한 포즈를 선보였다. 사진 출처=나띠 인스타그램 계정

마지막으로 바지의 볼륨감과 대비되는 날렵한 포인티드 토 부츠가 시크하게 분위기를 마무리한다. 뱅 헤어 스타일의 긴 생머리가 쿨한 이미지를 남기는 동시에 글로시한 립이 당당하고 자신감 넘치는 ‘배디(Baddie)’ 컨셉을 완성한다. 전체적으로 걸크러시 하면서 자유분방한 에너지가 느껴진다.

한편 나띠가 속한 키스오브라이프는 오는 4월 두 번째 싱글 ‘Who is she’를 발매한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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