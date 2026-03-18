‘나혼산’, 논란 속에서도 웃었다…해명 없이 홍보 계속

사진 = ‘나 혼자 산다’ 공식 SNS 계정

MBC ‘나 혼자 산다’가 논란 속에서도 별다른 해명 없이 홍보를 이어가고 있다.

18일 ‘나 혼자 산다’ 공식 SNS에는 “진짜 거짓말 같다. 왜 아직 수요일이지. 무지개 회원님들 일상 빨리 보고 싶은데 왜 아직 수요일인 거야. 비가 와서 꿉꿉한 오늘! 고기보다도 든든한 무지개 회원님들 사진 보면서 파이팅!” 이라는 글과 함께 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 전현무, 코드 쿤스트, 기안84, 임우일, 배나라 등 출연진이 나란히 서서 환한 미소로 포즈를 취한 모습이 담겼다.

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

앞서 13일 방송에서는 기안84가 일본 출판사 소학관을 방문하는 모습이 전파를 탔다. 해당 출판사는 아동 성범죄 전력 작가를 가명으로 복귀시켰다는 의혹으로 비판을 받은 바 있다.

또한 방송에는 전범기 논란이 있었던 ‘명탐정 코난’ 극장판 포스터가 노출되며 논란이 더욱 확산됐다. 그러나 제작진은 공식 입장을 내놓지 않은 채, 해당 장면을 VOD에서 삭제하는 조치만 취했다.

이후에도 ‘나 혼자 산다’는 SNS를 통해 기안84와 이토 준지의 만남을 담은 예고 콘텐츠를 공개하며 홍보를 이어갔다. 이에 대해 일부 시청자들은 “해명이 먼저 아니냐”는 반응을 보이고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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