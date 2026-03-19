[SW뮤직] 봄이 온다, 성시경도 온다

겨울 잠에서 깨어난 ‘원조 고막남친’ 성시경이 본격적인 활동을 시작한다. 브랜드 콘서트 ‘축가’ 개최에 앞서 고정 음악 예능 MC로 다가오는 봄을 먼저 두드린다.

올해 활동의 시작은 ‘더 시즌즈’다. 성시경은 ‘더 시즌즈’ 아홉 번째 MC에 이름을 올렸다. TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈’는 2023년 첫 방송을 시작으로 시즌별 새로운 MC가 등장해 출연자와 시청자의 가교 역할을 하는 프로그램이다. 매주 금요일 늦은 밤 편성 시간대에도 불구하고 꾸준히 사랑받고 있다.

박재범, 최정훈, 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 10CM를 이어 성시경이 아홉 번째 호스트에 낙점됐다. 가요계를 대표하는 ‘발라드 황제’로 독보적인 음색과 감성을 통해 사랑 받아온 성시경이 시청자의 귀호강을 책임질 예정이다. 오랜 시간 쌓아온 음악적 내공과 무대 경험, 다양한 방송과 콘텐츠에서 보여준 위트 있는 입담을 바탕으로 프로그램을 이끈다.

오는 27일 첫 방송을 앞둔 성시경표 ‘더 시즌즈’의 타이틀은 ‘고막남친’이다. 감미로운 목소리로 원조 ‘고막남친’ 수식어를 꿰찬 성시경이 새로운 ‘고막남친’과 ‘고막여친’들의 무대를 함께할 예정이다.

앞서 성시경의 MC 발탁 소식만으로 이슈가 됐지만 이내 ‘고막남친’이라는 타이틀을 두고 누리꾼들의 설왕설래가 계속됐다. 반응을 인지한 듯 제작진은 ‘더 시즌즈’ 공식 유튜브 채널에는 ‘성시경의 고막남친 제목 비하인드’라는 제목의 영상을 공개해 비화를 공개했다.

영상에서 성시경은 “웃기고 싶었다. ‘좋을텐데’, ‘미소천사’ 처럼 곡제목으로 하는 건 너무 뻔했다”고 ‘고막남친’을 선택한 이유를 밝혔다. 이어 “나는 고막남친이 웃기기도 하고 고막여친, 고막그룹, 고막깡패가 나올 수도 있다. 나오는 분들이 어떻게 고막을 해결하는지가 중요한 것 같다”고 부연했다.

‘더 시즌즈’로 기지개를 켠 성시경은 오는 5월 브랜드 콘서트 ‘축가’로 무대에 선다. 소속사에 따르면 ‘축가’는 오는 5월 2, 3, 5일까지 총 3일에 걸쳐 서울 연세대학교 노천극장에서 개최된다.

지난 2012년부터 개최된 ‘축가’는 국내를 대표하는 명품 발라더 성시경이 자신의 이름을 내결고 개최하는 콘서트이자 봄 시즌을 대표하는 시즌 스페셜 공연이다.

올해 ‘축가’가 더욱 기대를 모으는 이유는 또 있다. 지난해 재충전의 시간을 가진 성시경은 2년 만에 다시 ‘축가’로 무대에 오르게 됐다. 무대 위 성시경의 목소리를 기다려온 관객들에게 큰 선물이 될 것으로 보인다.

전 회차 올 매진이라는 기념비적인 기록을 이어오고 있다. 상징적인 장소인 노천극장에서 석양을 바라보며 펼쳐지는 ‘축가’는 일반적인 다른 공연과 달리 관객들의 사연과 에피소드를 소개한다. 감성을 적시는 로맨틱한 라이브에 성시경의 숨겨진 명곡까지 만날 수 있다. ‘축가’ 콘서트는 온라인 예매 사이트 NOL 티켓을 통해 25일부터 선예매를 시작하며 4월 1일부터 일반 예매가 가능하다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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