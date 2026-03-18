정동원 팬클럽 원더즈, 생일 기념 전국 지역아동센터 80곳에 설렁탕 3190개 전달

사진=플랜코리아

국제구호개발 NGO 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)는 가수 정동원의 팬클럽인 네이버 카페 ‘원더즈’가 정동원의 생일을 기념해 한촌설렁탕 3190개를 기부했다고 18일 밝혔다.

이번 기부는 2007년 3월 19일생인 가수 정동원의 만 19세 생일을 축하하기 위해 마련됐다. 특히 기부 물품으로 정동원이 현재 모델로 활동하고 있는 ‘한촌설렁탕’ 제품을 선정해 나눔의 의미를 더했다는 것이 원더즈 측 설명이다.

기부금은 팬카페 회원들이 자발적으로 진행한 모금 활동을 통해 마련됐다. 많은 팬이 소액 기부로 십시일반 뜻을 모았으며, 이러한 정성이 모여 총 3190개의 설렁탕 후원이 이루어졌다. 기부된 물품은 플랜을 통해 전국의 지역아동센터 80곳에 전달되어 돌봄이 필요한 아동들의 든든한 한 끼 식사로 제공될 예정이다.

플랜 관계자는 “가수 정동원 님의 팬클럽에서 전해주시는 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며, “보내주신 후원 물품은 전국의 아동들에게 전달되어 맛과 영양을 모두 챙길 수 있는 소중한 먹거리가 될 것”이라고 전했다. 또한 “현재 군 복무 중인 정동원 님이 남은 기간 건강하게 복무를 마치고 무사히 복귀하시길 기원한다”고 덧붙였다.

가수 정동원의 팬클럽 ‘원더즈’는 지난 1월에도 플랜을 통해 한촌 설렁탕을 기부한데 이어 아티스트의 생일뿐만 아니라 데뷔 기념일 등 특별한 날마다 꾸준히 기부 활동을 펼치며 성숙한 팬덤 문화를 선도해 오고 있다.

한편, 이번 기부를 진행한 플랜은 국내외 아동·청소년의 보호와 권리 증진을 위해 교육, 보건, 보호, 긴급구호 등 다양한 사업을 수행하고 있는 국제구호개발 NGO로 보호가 필요한 아동들을 위한 지원을 지속하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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