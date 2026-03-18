56세 엄정화, 탄탄 몸매+건강美…비키니로 압도적 존재감

배우 겸 가수 엄정화가 여전히 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개하며 근황을 전했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘Umazing 엄정화 TV’

배우 겸 가수 엄정화가 여전히 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개하며 근황을 전했다.

엄정화는 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘Umazing 엄정화 TV’를 통해 ‘서핑 타러 롬복에 갔다가 그만… 발을 다치고야 말았습니다 | 우기의 서핑 투어 Vlog’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 엄정화는 설렘 가득한 마음으로 롬복을 찾았지만, 여행 첫날 예상치 못한 사고로 발가락을 크게 다쳤다고 털어놨다.

엄정화는 비에 젖은 계단에서 미끄러져 부딪혔으며, 카메라를 통해 심하게 부어오른 발과 멍든 모습을 공개하며 “발이 점점 보라색으로 변하고 있다”고 설명했다. 그는 “너무 아프고 속상해서 울었다”며 안타까움을 드러내기도 했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘Umazing 엄정화 TV’

비록 서핑은 제대로 즐기지 못했지만, 엄정화는 숙소 수영장에서 시간을 보내며 여행을 만끽했다. 보라색과 연두색이 조화를 이룬 비키니를 입고 물놀이를 즐기거나 지인들과 장난스러운 잠수 대결을 펼치며 밝은 모습을 보였다. 컵라면을 먹으며 소소한 행복을 즐기는 장면도 담겼다.

사진 = 유튜브 채널 ‘Umazing 엄정화 TV’

특히 56세임에도 불구하고 변함없는 미모와 탄탄한 몸매로 눈길을 끌며, 팬들에게 여전한 건강미와 에너지를 선사했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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