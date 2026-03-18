허안나 남편, 마케팅 없는 ‘황소고집’…“맛을 봐야 알지” 서장훈도 일침 [TV핫스팟]

허안나의 남편 오경주가 자신만의 철학이 담긴 선술집으로 화제가 됐다.

지난 17일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 허안나와 오경주 부부가 등장했다. 오경주는 개그맨 활동을 접고 선술집을 오픈했다. 오픈 전 다양한 식재료를 능수능란하게 손질하며 프로다운 면모를 보여준 오경주는 정성 들여 요리하면서 청결도 꼼꼼하게 챙겼다.

이어 허안나가 가게 일을 돕기 위해 출근했다. 허안나는 “걸어오면서 보니까 가게인 걸 모르겠어”라며 “다른 가게들은 간판이랑 입간판 다 있더만”, “우리 가게 유명하지도 않은데 아무것도 없으니까 진짜 모르겠다”고 잔소리했다. 오경주의 가게는 잡지를 뜯어 외관을 장식했고 간판은 작은 풍선 크기 전구에 적힌 가게 이름이 전부였다. 패널들도 “외관만 봐서는 음식점인지 모르겠다”며 허안나의 편을 들었지만 오경주는 자신의 신념을 고수했다. 제대로 홍보가 되지 않아 가게 매출은 저조한 상황이었다.

허안나는 연예인 지인들을 모아 셀럽 마케팅을 하자고 했지만 오경주는 반대했다. 유명인을 이용한 홍보보다는 맛으로 소문이 나고 싶어서 입간판도 놓아두지 않았다. 그런 오경주를 위해 허안나는 직접 제작한 입간판을 선물했다. 하지만 오경주는 허안나의 얼굴이 인쇄된 면 대신 메뉴가 인쇄된 면을 앞으로 돌려놓으며 고집을 부렸다. 패널들은 아내의 유명세에 맛이 가려질까 봐 걱정하는 게 아닐까 추측했지만 서장훈이 “사람들이 맛을 보도록 해야 맛있는지 아닌지 알 수 있는 거 아니냐”고 일침을 놓았다.

사람들이 붐비는 저녁 시간에도 오경주의 가게는 한산했다. 유일한 손님은 허안나가 오경주 몰래 초대한 신기루와 양세형이었다. 두 사람도 마케팅을 거의 하지 않는 오경주를 걱정하며 여러 가지 솔루션을 제안했다. 결국 오경주의 고집을 꺾지 못하고 진심으로 묵묵히 계속해 나가면 언젠간 빛을 볼 거라는 말로 훈훈하게 마무리됐다.

누리꾼들은 “저도 가보고 싶어요”, “꼭 고집대로 성공하실 거예요”, “잘 됐음 좋겠다”고 응원했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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