[SW뮤직] 삶의 파도 속에서…방탄소년단 ‘SWIM’, 청춘의 메시지

그룹 방탄소년단이 신곡 ‘스윔(SWIM)’ 티저를 공개하며 컴백 분위기 예열에 나섰다. 3년 9개월 만에 완전체로 돌아온 방탄소년단이 새 앨범을 통해 어떤 메시지를 던질지 전 세계의 이목이 집중되고 있다.

방탄소년단은 18일 공식 SNS 및 유튜브 채널에 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 타이틀곡 ‘스윔’ 뮤직비디오 티저를 게재했다. 해당 영상을 통해 스윔의 멜로디가 처음 공개됐다.

영상은 한 여성이 아무도 없는 박물관 안으로 급히 달려와 전시 공간을 둘러보는 장면으로 시작된다. 이어 그는 커다란 배 모형 앞에 멈춰 서 한동안 시선을 떼지 못한다. 이내 주변 조명이 차례로 꺼지고 모형만이 스포트라이트를 받는다. 화면은 윤슬이 반짝이는 바다로 전환되고 잔잔한 파도 위로 ‘SWIM’이라는 글자가 등장하면서 마무리된다.

이번 뮤직비디오의 연출은 타누 무이노 감독이 맡았다. 정국의 솔로곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’ 뮤직비디오를 비롯해 포스트 말론, 도자 캣, 두아 리파 등과 합을 맞춘 바 있다.

오는 20일 오후 1시 발매되는 신보 ‘아리랑’은 방탄소년단의 정체성과 많은 사람이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬다. 타이틀곡 ‘스윔’은 업비트한 얼터너티브 팝 장르로 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지다. RM이 작사 전반을 맡아 지금의 방탄소년단이 생각하는 바를 녹였다.

신보는 방탄소년단의 정체성과 지난 여정에서 쌓은 정서를 아우른다. 공연장에서 관객과 함께 즐길 수 있는 ‘보디 투 보디(Body to Body)’를 시작으로 걸어온 길을 조명하는 ‘훌리건(Hooligan)’, 세상을 향한 포부를 담은 ‘에일리언스(Aliens)’와 컴백의 열기를 보여주는 ‘FYA’도 수록된다. 이밖에도 일곱 멤버가 바라본 인생과 솔직한 감정을 녹인 총 14곡이 수록된다.

전 세계가 기다린 컴백이다. 방탄소년단은 앨범 발매를 시작으로 완전체 활동에 박차를 가한다. 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 열리는 BTS 컴백 라이브: ARIRANG가 첫 무대가 된다. 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국에 생중계되는 이번 공연에는 약 26만 여명의 인파가 몰릴 것으로 예상되고 있다. 안전한 공연 개최를 위해 경찰 및 관계 부처가 총력을 기울이고 있다.

이재명 대통령은 18일 자신의 SNS에 “아리랑을 주제로 우리의 아름다운 문화유산과 K-컬처의 매력을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”며 “이번 BTS의 공연이 대한민국이 만들어 낸 위대한 문화의 힘을 다시 한번 증명하고, 전 세계인에게 오래도록 기억될 특별한 순간이 되었으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

방탄소년단은 광화문 공연 후 본격적인 컴백 활동에 돌입한다. 미국 뉴욕으로 날아가 음원 플랫폼 스포티파이가 개최하는 특별 팬 행사에 참석한다. 오는 24일 열리는 이벤트는 아미(팬덤명) 1000명을 대상으로 하며 멤버들의 질의·응답, 몰입형 체험 등이 진행될 예정이다. 방탄소년단이 미국에서 완전체로 무대에 오르는 것은 2022년 이후 4년 만이다. 27일에는 넷플릭스 다큐멘터리 ‘BTS: 더 리턴’을 통해 다음 챕터를 준비하는 방탄소년단의 여정이 공개된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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