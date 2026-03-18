[모빌리티 NOW] 금호타이어, 프리미엄 SUV용 신제품 공개…차원이 다른 품격

금호타이어가 프리미엄 SUV용 신제품을 앞세워 고성능 타이어 시장 공략에 나섰다. 정숙성과 승차감, 주행 안정성을 동시에 겨냥한 제품이다. 전기차와 대형 SUV 확산으로 복합 성능을 요구하는 시장 흐름에 대응하겠다는 포부다.

금호타이어는 17일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 SUV 전용 고성능 타이어 ‘크루젠 GT Pro’ 출시 행사를 열었다.

크루젠 GT Pro는 고급 SUV 수요 확대에 맞춰 개발된 제품이다. 금호타이어는 이 제품이 국내 SUV 타이어 가운데 유일하게 에너지소비효율등급(RR·회전저항) 2등급을 획득했다고 설명했다. 전 규격에 UTQG 트레드웨어 800을 적용해 내구성과 마일리지 성능도 끌어올렸다. 회사 측은 경쟁 제품 대비 마일리지 성능이 20% 이상 개선됐다고 밝혔다. 제품은 18인치부터 22인치까지 총 53개 규격으로 운영된다.

세부 설계에도 성능 개선 요소를 반영했다. 최신 올시즌 컴파운드와 미세홈, 확장형 횡 그루브를 적용해 사계절 주행 안정성과 조향 성능을 높였다는 게 회사 측 설명이다. 둥근 모서리 블록 디자인과 저소음 공법도 적용했다. 이를 통해 승차감과 정숙성을 강화했고, 기존 제품 대비 최대 0.8데시벨의 소음 저감 효과도 제시했다. 내연기관차는 물론 전기차에도 대응 가능한 구조로 개발된 점도 특징이다.

이날 현장에선 타이어가 더 이상 단순 소모품이 아니라 완성차 상품성을 좌우하는 핵심 부품이라는 점도 함께 부각됐다. 전기차와 대형 SUV 비중이 커지면서 타이어에 요구되는 조건도 복합적으로 바뀌고 있어서다. 정숙성, 연비 효율, 접지력, 승차감을 동시에 만족시켜야 하는 경쟁이 갈수록 치열해지는 흐름이다.

금호타이어는 이번 신제품 공개를 계기로 SUV 중심으로 재편되는 시장에 보다 적극적으로 대응하겠다는 의지도 내비쳤다. 현장에서는 판매 전략과 유통 파트너십, 브랜드 경쟁력 강화 방향도 함께 언급됐다. 단순한 신제품 발표를 넘어 중장기 사업 전략을 점검하는 자리라는 인상도 남겼다.

업계에서는 프리미엄 SUV용 타이어 시장 경쟁이 한층 더 치열해질 것으로 보고 있다. 소비자들이 단순 내구성보다 정숙성과 승차감, 고속 주행 안정성까지 따지기 시작하면서 타이어 시장도 가격보다 기술과 상품성 중심으로 재편되는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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