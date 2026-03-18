[SW뮤직] 물 만난 ITZY, ‘댓츠 어 노노’ 역주행에 음방까지 재소환

그룹 ITZY가 6년 전 발표한 ‘댓츠 어 노노(THAT'S A NO NO)’로 역주행 열풍에 올라탔다.

‘댓츠 어 노노’를 향한 관심은 지난달 열린 ITZY의 월드 투어 공연에서 촉발됐다. 이 곡은 2020년 3월 발매된 미니2집 ‘있지 미(IT'z ME)’ 수록곡으로 무대를 염원하던 팬들의 바람을 담아 이번 공연에서 퍼포먼스를 최초 공개했다. 심장을 뛰게 하는 뭄바톤 리듬에 중독성 강한 멜로디, 다섯 멤버의 격렬한 안무는 ‘퍼포머스 퀸’ 수식어를 더욱 빛나게 만들었다.

‘있지 미’는 타인의 기준에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 메시지를 담은 앨범이다. 수록곡 ‘댓츠 어 노노’ 역시 앨범의 주제를 관통한다. ‘걱정이 분에 넘쳐’ ‘착각은 자유지’ ‘혹시 내가 무너지길 바랐다면 안타깝지만’ 등의 가사는 현실에 주눅 들지 않고 당당한 ITZY의 태도를 보여주고, 이들을 향한 부정적인 시선에는 ‘댓츠 어 노노’라는 직설적인 답변을 던진다.

인디언풍 의상과 파격적인 안무 등 틀을 벗어난 ‘댓츠 어 노노’ 누리꾼의 관심이 폭발했다. 원제목을 변형해 ‘댓츠 노노’, ‘대추 노노’ 등으로 부르며 패러디물도 양산하고 있다.

쏟아지는 관심에 소속사도 즉각 화답했다. 지난달 ITZY 공식 SNS 채널에 무대 풀캠 비디오로 흥행에 불을 지폈다. 해당 영상은 지난 8일 자 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트 1위에 올랐고 18일 기준 500만 뷰를 목전에 두고 있다. 유튜브를 비롯한 인스타그램, 틱톡 등 각종 SNS에서도 알고리즘을 장악했다.

국내외 음원차트에서도 두드러지는 성과를 내고 있다. ‘댓츠 어 노노’는 음원사이트 멜론 일간 차트 2일 자 961위로 진입해 7일 자 407위, 8일 자 307위, 10일 자 211위를 차지했다. 16일 최고 순위인 157위까지 달성했다. 스포티파이는 기준 1월 대비 2월 스트리밍 수가 12배 껑충 뛰며 눈에 띄는 상승세를 나타냈다.

멤버 류진, 채령, 예지는 하이라이트 구간의 안무를 담은 숏폼 콘텐츠를 공개해 관심을 이어갔다. 무대 위 모습과는 또 다른 자연스러운 매력과 더불어 그에 버금가는 파워풀한 안무에 누리꾼들은 극찬을 보냈다. 동료들의 지원사격도 이어지고 있다. 트와이스 모모-지효, 넥스지 토모야, 킥플립 계훈·케이주 등 선후배들이 댄스 챌린지에 합세했고 JYP 박진영 프로듀서는 자신의 SNS에 “왜 이렇게 몸이 근질근질거리지?”라는 글과 함께 소속 아티스트들의 ‘댓츠 어 노노‘ 댄스 챌린지를 올려 힘을 보탰다.

식을 줄 모르는 인기에 음악방송도 ITZY를 재소환했다. 비활동기인 팀 완전체를 모아 6년 전 발매곡을 선보이는 건 이례적인 행보다. ITZY는 19일 엠넷 엠카운트다운에 출연해 ‘댓츠 어 노노’ 열풍에 화답할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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