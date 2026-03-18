최준희, 거울 셀카로 41kg 완벽 몸매 자랑…결혼 앞둔 근황 눈길

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 군살 없는 슬림한 몸매를 공개했다.
최준희는 17일 자신의 SNS에 “운동복 핏이 어케 이리 깔롱지죠?”라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 최준희는 몸에 착 달라붙는 검정색 운동복을 입고 거울 셀카를 찍으며 군살 없는 보디라인을 자랑했다. 앞서 공개한 체중 41kg답게 날씬한 몸매가 눈길을 끌었다.
또한 그는 “일상을 찾기 위해 슬금 운동 나가는편. 몸 움직이니까 좋네요. 유산소랑 폼롤러만 하고 오지만”이라며 운동 중인 모습을 함께 공개했다.
한편 최준희는 오는 5월 11살 연상의 비연예인과 결혼을 앞두고 있다. 그는 최근 SNS를 통헤 “이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다”고 소감을 밝힌 바 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]