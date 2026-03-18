청기와타운, ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’ 기념 한정 메뉴 출시

K-BBQ 대표 브랜드 청기와타운이 서울에서 진행되는 BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)을 기념해 한정 메뉴 ‘Fire Grill SPECIAL SET’를 선보인다고 밝혔다.

이번 세트 메뉴는 서울 전역에서 펼쳐지는 음악과 미디어아트 축제의 분위기를 함께 즐길 수 있도록 기획된 기간 한정 메뉴다. 3월 20일부터 4월 19일까지 일부 매장에서 판매된다. 청기와타운은 축제를 찾는 방문객과 팬들이 K-BBQ를 함께 경험할 수 있도록 메뉴 구성과 굿즈를 결합한 특별 프로모션을 마련했다.

‘파이어 그릴 스페셜 세트(Fire Grill SPECIAL SET)’는 청기와타운의 시그니처 메뉴를 중심으로 구성됐다. 고소한 소고기 풍미와 단짠 숙성 양념이 특징인 마늘왕갈비, 수원왕갈비, 서울양념갈비를 비롯해 신선한 육회에 트러플 향을 더한 트러플 육회가 포함된다.

여기에 철판에서 매콤하게 마무리되는 투움바 무생채 볶음밥과 자몽·포멜로를 활용한 상큼한 타운에이드까지 더해 코스처럼 즐길 수 있도록 구성했다.

또한 세트 주문 고객에게는 BTS 더 시티 아리랑 서울 로고 토퍼와 한정 엽서를 제공한다. 해당 굿즈는 매장별 한정 수량으로 준비되어 소진 시 조기 종료될 수 있다.

청기와타운 관계자는 “이번 파이어 그릴 스페셜 세트는 방탄소년단의 도시형 프로젝트 기간 동안 서울을 찾는 팬들과 방문객들이 K-BBQ를 함께 즐길 수 있도록 기획한 메뉴”라며 “축제와 함께 청기와타운에서 특별한 식사 경험을 즐기길 바란다”고 말했다.

한편 파이어 그릴 스페셜 세트는 3인 추천 구성으로 할인된 가격에 제공된다. 청기와타운 본점인 영등포점 외 20곳으로 특정 매장에서 만나볼 수 있다. 판매 기간은 오는 20일부터 4월 19일까지.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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