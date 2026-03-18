‘3주년’ 아키에이지 워, 대규모 업데이트·이벤트 진행

MMORPG ‘아키에이지 워’가 출시 3주년을 기념해 대규모 업데이트를 실시함과 동시에 이벤트를 진행한다.

카카오게임즈는 아키에이지 워에 신규 직업 등급 ‘전능’과 신규 익명 던전 ‘샤티곤의 금고’를 추가하는 등 업데이트를 했다고 18일 밝혔다.

먼저 태초 다음 단계의 신규 직업 등급 전능이 최초로 추가됐다. 전능 등급의 첫 번째 영웅으로는 창조신의 딸 신의 딸 다나가 등장한다. 이용자가 다나를 획득하면 전능 등급 전용 성장 시스템인 승천을 진행할 수 있으며, 승천 단계에 따라 명중과 방어 등 다양한 능력치가 강화되고 특정 구간마다 전용 능력이 추가된다.

신규 익명 매칭 던전 샤티곤의 금고도 함께 선보인다. 금기의 미궁에 이어 두 번째로 추가된 익명 던전으로 총 6개 서버의 이용자가 참여하며, 입장 시 길드원을 제외한 모든 이용자는 익명으로 표시된다. 던전 내부에는 기본 사냥터 외에 사냥을 통해 일정 확률로 획득 가능한 환희의 열쇠를 사용해 입장할 수 있는 PVP 제한 특별 지역 비밀의 방이 있고 던전 보스 거대 병기 올다를 처치하면 전설 등급의 에아나드 장신구를 비롯한 다양한 보상을 획득할 수 있다.

콘텐츠 개선도 진행돼 신규 고서 세력 돌부리 군대가 추가됐다. 돌부리 군대는 기존 고서 시스템과 달리 고서 재수련 시스템의 최대 횟수가 기존 200회에서 10만 회까지 확장돼 이용자의 부담을 완화했다. 또한 신규 던전 추가에 맞춰 주요 콘텐츠 일정도 전반적으로 조정됐다.

서비스 3주년을 기념한 다양한 게임 내 이벤트도 마련됐다. 이번 3주년 이벤트는 기존 렐름과 신규 렐름 그델론에서 각각 다른 보상 구조로 운영된다.

먼저 3주년 기념 스페셜 출석 체크 이벤트를 통해 기존 렐름에서는 아스티의 유물 장신구 복구권을 포함한 복구권 3종 등을 제공하고, 신규 렐름 그델론에서는 직업 전설 정원의 은혜 및 전설 그로아·탈것 소환권 등을 주요 보상으로 제공한다.

다나의 특별 선물 이벤트에서는 계정 내 누적 소환 횟수에 따라 지급된 포인트를 유물 장신구, 인장, 성물 부위를 제외한 총 13개 부위의 아이템을 복구할 수 있는 아스티 특별 복구권과 재합성 시도권 등을 주요 보상으로 교환할 수 있다.

또한 3주년 주화를 획득하라 이벤트를 통해 사냥으로 획득하는 3주년 주화(이벤트)를 다양한 보상으로 교환할 수 있으며, 3주년 주화(이벤트)를 획득한 이용자를 대상으로 아키에이지 워 굿즈를 제공하는 경품 추첨 이벤트도 진행된다.

카카오게임즈 관계자는 “서비스 3주년을 맞아 신규 직업 등급과 익명 던전 등 다양한 콘텐츠 확장과 함께 이용자들을 위한 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 지속적인 콘텐츠 업데이트를 통해 ‘아키에이지 워’만의 전투와 성장의 재미를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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