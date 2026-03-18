1020 시집 열풍…10년간 최다 판매작은 나태주 ‘꽃을 보듯 너를 본다’

예스24에서 최근 10년간 가장 많이 팔린 시집 톱5

시집이 출판 시장에서 다시 주목받고 있다. 2024년부터 이어진 텍스트 힙(독서를 멋있는 행위로 인식하고 자기표현 수단으로 활용하는 것) 트렌드와 함께 올해의 문화 트렌드로 떠오른 포엣코어(시인의 감성에서 출발한 패션·라이프스타일) 등의 영향으로 시집이 젊은 세대의 관심 속에서 새로운 전성기를 맞고 있다.

오는 21일 세계 시의 날을 맞아 문화콘텐츠 플랫폼 예스24는 최근 10년간 시집 판매 데이터를 분석했다고 18일 밝혔다. 2016년부터 10년 간 가장 많이 판매된 시집은 나태주 시인의 ‘꽃을 보듯 너를 본다’로 나타났다. 이 작품은 최근 10년 동안 종합 베스트셀러 20위권에 약 5개월 동안 이름을 올렸으며 소설·시·희곡 분야 50위권에는 무려 9년 6개월 동안 자리했다. 10대부터 40대까지 전 연령대에서 가장 많이 구매한 시집으로 집계됐다.

2위는 김용택 시인의 ‘어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라’로 집계됐다. 출간 이후 현재까지 국내에서 가장 사랑받는 시 필사 도서로 자리 잡았으며 종합 베스트셀러 1위에도 약 2개월 간 올랐다. 3위는 소설가 한강의 첫 시집 ‘서랍에 저녁을 넣어 두었다’가 차지했다. 1993년 시인으로 등단한 한강이 약 20년 만에 발표한 시집으로 2024년 노벨문학상 수상 이후 판매량이 전년 대비 약 67배 증가했다. 50~60대 이상 독자층에서 최근 10년간 가장 많이 구매한 시집이다. 이어 초판본 ‘하늘과 바람과 별과 시 : 윤동주 유고시집’, ‘마음챙김의 시’가 4, 5위에 이름을 올렸다.

시집은 전통적으로 50대 독자의 구매 비율이 가장 높은 장르로 나타났다. 2025년 기준으로 50대 독자 비중이 26.1%로 1위다. 그러나 최근 1020세대 구매 비율이 빠르게 증가하며 새로운 독자층으로 자리 잡고 있다. 한국시 분야에서는 전 연령대 중 1020세대의 구매 비율이 최근 5년간 매년 상승해 2025년 약 20%에 육박했다. 젊은 독자층의 유입이 시집 시장 확대를 이끄는 새로운 흐름으로 나타난 것이다.

1020세대의 시집 구매량은 전년 대비 51.9% 증가했다. 10대 독자의 시집 구매량은 전년 대비 97.2% 급증했으며 올해 1월부터 지난 12일까지 통계에도 51.5%의 높은 상승세를 이어가고 있다. 젊은 시인의 작품을 젊은 독자들이 적극적으로 구매하는 흐름이 뚜렷하게 나타난 결과로 풀이된다.



젊은 세대의 시집 열풍에는 유명인의 추천도 영향을 미친 것으로 분석된다. 지난 2월 방탄소년단 뷔가 조말선 시인의 시집 ‘이해할 수 없는 점이 마음에 듭니다’를 소개한 이후 해당 도서 판매량은 전월 대비 450% 증가했다. 또 가수 한로로가 ‘불온한 검은 피’와 ‘숲의 소실점을 향해’를 추천한 이후 해당 시집 판매량 역시 각각 400%, 212.5% 늘었다.

조선영 예스24 도서사업본부장은 “짧지만 강한 울림을 주는 시가 SNS와 문화 트렌드를 통해 다시 주목받고 있다”며 “젊은 시인들의 활약과 새로운 독자층의 유입으로 시집 시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 보인다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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