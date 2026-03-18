‘붉은사막’ 사전 기대감은 충분, 성과로 이어질까

붉은사막 대표 이미지. 펄어비스 제공

펄어비스의 기대작 붉은사막(Crimson Desert)이 정식 출시를 앞두고 글로벌 게임 시장에서 뚜렷한 존재감을 드러내고 있다. 사전 판매 단계에서부터 주요 플랫폼 상위권에 이름을 올린 가운데 이러한 분위기가 장기 흥행 성과로 이어질지 주목된다.

18일 붉은사막은 글로벌 PC·콘솔 플랫폼에서 진행 중인 사전 판매에서 상위를 유지하고 있다. 단순한 관심 수준을 넘어 실제 구매로 이어지는 흐름이 나타나고 있다는 점에서 시장의 기대감을 반영한다.

이날 PC 플랫폼 스팀에서 붉은사막은 최고 인기 게임 판매 수익 순위에서 배틀그라운드(크래프톤)에 이어 국내 2위를 기록했다. 해당 순위는 스팀 일일 판매 수익을 기준으로 산정된다. 정식 출시 전임에도 불구하고 이용자들의 구매 수요가 빠르게 반영되고 있다.

콘솔 시장에서의 반응도 긍정적이다. 미국과 유럽, 아시아 주요 지역의 플레이스테이션 스토어 예약 구매 페이지에서 전면 배치되며 높은 관심을 입증했다. 업계에서는 이를 사실상 최상위권 판매 흐름으로 해석하고 있다. 일본과 중화권에서도 별도 페이지를 통해 예약 판매가 진행되는 등 글로벌 전반에서 고른 반응이 이어지고 있다.

증권가 역시 흥행 가능성에 주목하고 있다. 이효진 메리츠증권 연구원은 최근 보고서에서 붉은사막이 출시 이후 약 2년 안에 700만장 이상의 판매가 가능할 것으로 전망했다. 중국 시장에서 성과가 더해질 경우 900만장 이상도 기대할 수 있다고 관측했다. 판매량이 증가할수록 수익성 역시 크게 개선될 것으로 예상되며, 일정 수준 이상의 판매고를 기록할 경우 영업이익에 의미 있는 기여를 할 것이라는 분석이다.

붉은사막 스크린샷. 펄어비스 제공

2019년 처음 공개된 후 7년 만에 출시를 앞둔 붉은사막은 펄어비스가 검은사막 이후 선보이는 신규 지식재산(IP) 기반 작품으로, 광활한 파이웰 대륙을 무대로 주인공 클리프와 동료들의 여정을 그린 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다.

높은 기술력으로 기대감을 키우고 있다. 붉은사막은 펄어비스가 자체 개발한 블랙스페이스 엔진을 기반으로 제작됐으며, 광대한 오픈월드 환경과 높은 수준의 그래픽 구현을 강점으로 내세운다. 이용자는 광활한 필드를 자유롭게 탐험하며 전투뿐 아니라 낚시, 채집, 제작 등 다양한 생활 콘텐츠를 즐길 수 있다. 이러한 요소들은 단순한 액션 게임을 넘어 장시간 몰입이 가능한 구조를 형성한다.

외부 검증 무대도 오랜 기간 진행돼 왔다. 붉은사막은 지스타뿐만 아니라 더 게임 어워드(TGA), 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 굵직한 글로벌 행사에 참가하며 전 세계 게이머와 업계 관계자들에게 직접 게임플레이와 기술력을 선보였다. 이를 통해 해외 미디어와 전문가들의 피드백을 반영하며 완성도를 높였고, 글로벌 시장에서도 충분히 경쟁할 수 있는 작품임을 입증했다.

붉은사막 스크린샷. 펄어비스 제공

외신 프리뷰에서는 이미 긍정적 평가가 이어지고 있다. 북미 IT 전문 채널 디지털 파운더리는 기술 분석 영상을 통해 자체 엔진을 활용한 레이 트레이싱 중심의 그래픽 설계와 네이티브 4K 환경에서도 안정적인 성능을 유지한 점을 높이 평가했다.

조명 시스템에 적용된 레이 트레이싱 글로벌 일루미네이션(RTGI) 기술에 특히 주목했다. 이는 실내외 조명 시스템이 태양의 위치와 날씨 변화에 따라 공간 전체의 밝기, 색감을 자연스럽게 변화시키는 기술이다. 레이 트레이싱 기반 반사 효과도 인상적인 요소로 꼽혔다. 물이나 금속 표면에서의 반사 표현이 정교하게 구현됐다.

성과는 결국 게임의 완성도가 좌우할 것으로 보인다. 스토리 몰입도와 전투의 액션감, 조작 편의성 등 전반적인 완성도가 장기적인 평가로 이어질 가능성이 크다. 이용자 피드백에 대한 신속한 대응과 안정적인 서비스 운영 역시 흥행을 가를 주요 변수가 될 전망이다.

붉은사막은 오는 20일 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어 등 다양한 플랫폼에서 글로벌 출시된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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