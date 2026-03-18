이세희, '호감캐’ 통했다…‘혼자는 못 해’ 예능 원석의 발견

배우 이세희가 '혼자는 못 해'를 통해 '예능 원석'으로 확실히 자리매김했다.

이세희는 지난 17일 종영한 JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에서 게스트들의 든든한 서포터즈로서 유쾌한 웃음을 전하며 첫 야외 예능 도전을 성공적으로 마무리했다.

게스트들과의 빛나는 케미스트리 속에 이세희는 특유의 솔직하면서도 털털한 매력으로 시청자들의 마음을 사로잡았다. 꾸밈없는 일상 속 친근한 매력은 물론 센스 넘치는 입담과 리액션으로 프로그램에 활력을 더하며 존재감을 톡톡히 발휘했다.

특히, 이세희는 'MZ샷' 담당으로서 사진 레이더를 항시 가동, 열정 넘치는 포토그래퍼로 활약해 웃음을 자아냈다. 순간을 놓치지 않는 이세희의 집요함이 만든 남다른 결과물은 '혼자는 못 해'에서만 만날 수 있는 또 하나의 관전 포인트로 자리 잡았다.

이세희는 또한 매사 호기심 가득한 모습으로 눈길을 끌었다. 첫 해외 출장지로 중국 상하이를 방문한 이세희는 거침없이 전갈과 메뚜기 꼬치 먹방에 도전하는 등 '직진 매력'을 과시했다.

이처럼 이세희는 드라마뿐 아니라 예능에서도 통하는 '호감 캐릭터' 면모를 입증해 앞으로의 활약을 더욱 기대케 했다. 이세희는 최근 골프웨어, 코스메틱 브랜드 전속 모델로 잇달아 발탁되는 등 패션계까지 아우르며 전방위적 행보를 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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