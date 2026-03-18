배동현 회장의 진심, 결실 맺다…김윤지 5개 메달 획득 등 글로벌 스타 등극

배동현 회장(가운데), 김윤지 선수(왼쪽), 신의현 선수(오른쪽)가 기자회견장에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진=BDH재단

대한민국 장애인 노르딕스키가 2026 밀라노 코르티나 동계패럴림픽에서 괄목할 만한 성과를 거두며 세계 무대에 깊은 인상을 남겼다. ‘글로벌 스타’ 김윤지(BDH파라스)의 눈부신 활약과 ‘평창의 영웅’ 신의현(BDH파라스)의 투혼 뒤에는, 10년 넘게 묵묵히 선수들의 곁을 지키며 든든한 버팀목이 되어온 배동현 대한장애인노르딕스키연맹 회장의 오랜 헌신이 있었다.

대한장애인노르딕스키연맹은 지난 3월 15일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 이번 대회를 결산하는 기자회견을 열었다. 이날 자리에는 배동현 회장을 비롯해 이번 대회 최고의 스타로 부상한 김윤지와 마지막 패럴림픽 무대를 의미 있게 마무리한 신의현이 함께 자리했다.

창성그룹 총괄 부회장이자 BDH재단 이사장인 배 회장은 자타공인 장애인 체육의 든든한 후원자로 평가받고 있다. 그는 장애인 노르딕스키가 국내에서 불모지였던 2012년, 문화체육관광부를 직접 찾아가 오늘날의 대한장애인노르딕스키연맹을 설립하며 종목 발전의 기반을 마련했고, 2015년 민간 기업 최초로 창성건설 노르딕스키 실업팀을 창단해 동계 스포츠에 새로운 가능성을 제시했다. 이후 BDH재단 설립과 BDH파라스 창단을 통해 사격 등 다양한 종목으로 지원 영역을 확장하며, 선수들이 오롯이 운동에만 전념할 수 있는 체계적인 환경을 구축해왔다.

배동현 회장(왼쪽)과 김윤지 선수(오른쪽)가 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진=BDH재단

그 결실은 이번 대회에서 더욱 선명하게 드러났다. 김윤지 선수는 금메달 2개와 은메달 3개를 획득해 압도적인 존재감을 과시하며 세계를 놀라게 했고, 신의현 선수 역시 모든 종목을 완주하며 값진 이정표를 세웠다. 이러한 성과의 이면에는 배 회장의 변함없는 지원과 헌신이 자리하고 있다. 배 회장은 바쁜 일정 속에서도 매 경기 현장을 직접 찾아 선수들의 경기를 지켜보며 귀국 일정까지 조정해 마지막 순간까지 선수들과 동행했다.

신의현은 후원자인 배 회장에 대한 깊은 존경을 전했다. 그는 "배동현 회장님이 계시지 않았다면 지금의 신의현이라는 선수도 없었을 것"이라며 "지금의 나를 있게 해주신 은혜를 평생 잊지 못할 것 같다"고 말했다. 이에 배 회장은 공을 선수들에게 돌리며 겸손한 소회를 밝혔다. 그는 "꿈같은 시간이었다. 모든 선수가 '원팀'으로 하나 되어 임했기에 가능한 결과"라며 "대한장애인체육회의 체계적 지원 그리고 보이지 않는 곳에서 고생한 코치진에게 진심으로 감사드린다"고 전했다.

선수들을 향한 애정 어린 마음도 전했다. 배 회장은 "내 인생에서 신의현 선수를 빼놓고 이야기할 수 없다. 항상 곁에서 응원할 것"이라고 밝혔다. 또한 김윤지에 대해서는 "내가 평가할 수 없을 만큼 훌륭한 선수다. 밝은 미소와 남을 배려하는 마음을 보며 나 역시 많이 배운다. 김윤지가 더 훌륭한 선수가 될 수 있도록 앞으로도 옆에서 묵묵히 지원하겠다"고 강조했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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