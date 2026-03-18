“이걸 찍기 위해서”…이상아, 54세에도 여전히 건강미 넘치는 몸매

사진 = 이상아 SNS 계정

배우 이상아가 수영복 자태를 공개하며 여전한 미모와 건강미를 과시했다.

이상아는 17일 자신의 SNS에 “이걸 찍기 위해서” 라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 이상아는 해외 여행지에서 여유로운 시간을 보내며 편안하면서도 세련된 분위기를 연출, 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

사진 = 이상아 SNS 계정

특히 연두색 수영복을 착용한 이상아는 감각적인 스타일링을 완벽하게 소화하며 눈길을 끌었다. 54세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 여전히 빛나는 미모와 탄탄한 몸매는 감탄을 자아내며, 건강미와 우아함이 동시에 느껴졌다.

한편, 이상아는 1997년 개그맨 김한석과 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 이후 2000년 가수 겸 영화 기획자 전철과 재혼해 딸을 낳았지만 2002년 파경을 맞았고, 같은 해 사업가와 혼인신고를 했으나 2016년 세 번째 이혼을 겪었다. 현재 이상아는 애견 카페를 운영하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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