‘인간 축음기’ 조명섭, 아츠로와 전속계약…5월 본격 활동

고전파 가수 조명섭이 국내 최대 공연배급사 아츠로와 전속계약을 체결하며 새로운 도약에 나선다.

이번 계약을 통해 조명섭은 보다 체계적이고 완성도 높은 공연 기획 및 제작 시스템을 기반으로, 자신만의 음악 세계를 극대화한 고퀄리티 무대를 선보일 예정이다.

조명섭은 과거 그 시절의 향수를 자극하는 독보적인 창법과 목소리로 대중의 큰 사랑을 받아온 아티스트다. 특히 '한국의 마이클 부블레', ‘축음기 보이스’라는 별칭처럼, 아날로그 감성이 살아있는 음색과 깊은 울림으로 세대를 아우르는 팬층을 확보해왔다.

2019년 KBS1 ‘노래가 좋아- 특별기획 트로트가 좋아’ 최종 우승을 통해 이름을 알린 그는 나이답지 않은 깊이 있는 벨칸토 창법과 감성으로 중장년층 팬들의 폭발적인 지지를 얻으며 입지를 굳혔다. ‘인간 축음기’ 라는 수식어 역시 이러한 음악적 정체성을 보여주는 대표적인 평가다.

조명섭은 이번 아츠로와의 전속계약을 계기로 정통 가요는 물론, 추억의 팝송과 샹송 등 다양한 장르를 아우르는 무대를 선보이며 활동 영역을 더욱 넓혀갈 계획이다.

특히 오는 5월부터 본격적인 공연 활동을 시작하며 전국 각지에서 관객들과 직접 호흡하는 무대를 이어갈 예정이다. 오랜 시간 기다려온 팬들과의 만남 역시 더욱 확대될 전망이다.

아츠로 관계자는 “조명섭이 지닌 고유의 음악성과 감성을 극대화할 수 있는 공연 콘텐츠를 선보일 것”이라며 “세대를 아우르는 프리미엄 공연 브랜드로 자리매김할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정”이라고 전했다.

조명섭은 쾌차 이후 더욱 성숙해진 음악성과 무대로 돌아올 준비를 마치고, 5월을 기점으로 활발한 활동을 이어갈 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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