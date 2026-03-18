이담외과의원, 정형외과 전문성 강화… 김상윤 원장 합류

지역 의료기관들이 전문의 영입을 통해 진료 경쟁력을 강화하는 흐름이 이어지고 있다. 세분화·전문화되는 의료 수요에 대응하기 위한 전략이다.

이러한 가운데 이담외과의원이 정형외과 전문의 김상윤 원장을 영입하며 관절 및 스포츠손상 분야 진료 역량 강화에 나섰다고 밝혔다.

김상윤 원장은 서울대학교 의과대학을 졸업하고 서울대학교병원에서 정형외과 전공의 및 전임의 과정을 수료했다. 이후 서울대학교 의과대학 대학원에서 정형외과학 석사 학위를 취득하고 박사 과정을 수료했으며, 최근까지 서울대학교병원 정형외과 진료교수로 재직하며 다양한 임상 경험을 쌓았다.

또한 김 원장은 프랑스 앙드레 미뇨 병원(Hôpital André Mignot, Centre Hospitalier de Versailles)과 리옹 생티 정형외과센터(Centre Orthopédique Santy)에서 연수를 진행하며 유럽 스포츠외상 및 관절 치료 분야 의료진과 교류했다. 이를 통해 스포츠 손상과 관절 질환 치료에 대한 최신 수술 기법과 임상 경험을 쌓았으며, 최근에는 인공지능(AI) 기반 영상 분석 기술을 활용한 정밀 진단 체계 도입에도 관심을 갖고 있다.

병원 측에 따르면 김상윤 원장은 무릎·어깨·팔꿈치 등 주요 관절 질환을 비롯해 수부·족부, 고관절 질환까지 폭넓은 진료 경험을 갖추고 있다. 특히 관절내시경수술, 인공관절수술, 스포츠손상 치료와 난치성 당뇨발을 포함한 족부 외상 치료 분야에서 차별화된 전문성을 보유하고 있다.

김상윤 원장은 "관절 질환은 환자마다 손상 부위와 진행 정도가 다른 만큼, 단순 골격계 문제뿐 아니라 혈관 및 신경 상태를 고려한 입체적 진단이 중요하다"며 "비수술적 치료부터 수술적 치료까지 환자 상태에 맞춘 최적의 솔루션을 제공하고, 기존의 당뇨발 및 혈관 치료와 연계한 통합적 관리를 통해 통증 완화와 기능 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김현규 이담외과의원 대표원장은 “김상윤 원장의 합류로 정형외과적 관절 질환과 스포츠 손상은 물론, 기존 혈관외과 및 당뇨발 치료와의 유기적인 협진 체계가 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 혈관외과와 정형외과의 긴밀한 협력을 통한 정밀 진단과 책임 있는 치료를 통해, 지역사회에서 가장 신뢰받는 통합 의료기관으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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