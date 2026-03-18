[부산에 모인 명의] 축농증부터 편도·아데노이드까지… 부비동 내시경 전문가

그동안 부비동 질환은 흔히 ‘축농증’으로 알려져 왔다. 하지만 부비동에는 만성 부비동염뿐 아니라 비용종, 진균성 부비동염, 점액낭종, 양성 종양 등 다양한 질환이 발생할 수 있다. 일부 질환은 해부학적으로 복잡한 구조 속에서 치료가 이뤄져야 해 정교한 수술이 필요한 경우도 적지 않다.

최근 이러한 부비동 질환 치료에서 내시경을 이용한 최소침습 수술이 발전하면서 기능 보존과 합병증 최소화를 동시에 고려하는 치료가 강조되고 있다. 특히 과거에는 수도권 대형 병원을 찾아야 했던 고난도 이비인후과 수술이 지역에서도 가능해지면서 환자들의 의료 접근성도 변화하고 있다.

부산성모병원 이비인후과 진료를 시작한 서윤수 과장은 부비동 내시경 수술과 두경부 양성 종양 수술 등 다양한 이비인후과 수술 경험을 갖춘 전문의다. 대학병원 전임의 출신으로 기능 보존을 고려한 맞춤형 수술을 강조하고 있다. 최근에는 네이처 포트폴리오에서 발행하는 SCI 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 논문을 게재하며 학술적 성과를 인정받았다. 서 과장의 도움말로 부비동 질환에 대해 자세히 알아봤다.

-부비동은 어떤 부위를 말하나.

“부비동은 코 주변 얼굴 뼈 속에 위치한 공기 공간이다. 코와 연결돼 공기의 흐름을 조절하고 점막 기능을 돕는 역할을 한다. 부비동은 전두동, 상악동, 사골동, 접형동 등 여러 공간으로 구성돼 있다. 이들 구조는 각각 코 안쪽과 통로로 연결돼 있다. 이 부위에 염증이나 종양, 낭종 등이 발생하면 코막힘이나 두통, 안면 압박감 등 다양한 증상이 나타날 수 있다.”

-부비동 질환, 축농증만 있는 게 아니라고 했다.

“부비동 질환의 대표 격으로 흔히 ‘축농증’이 꼽혔다. 일종의 불리는 부비동염이 대표적이다. 감기나 알레르기 비염 이후 염증이 발생해 점막이 붓고 분비물이 고이면서 발생한다.

하지만 부비동에는 이외에도 다양한 질환이 발생할 수 있다. ▲코 안에 물혹이 생기는 ‘비용종’ ▲곰팡이 감염으로 발생하는 ‘진균성 부비동염’ ▲부비동 안에 점액이 고이는 ‘점액낭종 ’등이 대표적이다. 양성 종양이 발생하기도 한다.”

-치료가 필요한 경우는.

“부비동 질환은 기본적으로 코막힘, 두통, 후비루, 후각 저하 등의 증상을 유발할 수 있다. 약물 치료로 호전되는 경우도 많지만 증상이 반복되거나 만성화될 경우 보다 적극적인 치료가 필요하다. 특히 부비동 내부 구조가 막혀 염증이 지속되거나 낭종·종양 등이 발생한 경우에는 수술적 치료가 고려될 수 있다.”

-수술 시 어떤 방법을 주로 활용하시나.

“최근에는 섬세한 진료가 가능한 내시경 수술이 가능하다. 내시경 장비와 수술 기법이 발전하면서 합병증을 줄이고 정상적인 부비동 구조를 최대한 유지하는 방향으로 치료가 이뤄지고 있다.

부비동 내시경은 코 안으로 내시경을 삽입해 염증 조직을 제거하고 막힌 부비동 통로를 넓혀주는 수술이다. 피부 절개 없이 진행되는 최소침습 수술로 회복이 비교적 빠르고 정상적인 코 기능을 보존할 수 있는 게 장점이다.”

-두경부에도 양성 종양이 발생한다고 들었다.

“그렇다. 이비인후과 영역에서는 부비동 질환뿐 아니라 침샘이나 갑상선 등에 발생하는 두경부 양성 종양 치료도 중요한 분야다. 두경부는 신경과 혈관이 복잡하게 모여 있는 부위로 종양 제거 과정에서 기능 손상을 최소화하는 정교한 수술이 요구된다.

-부비동뿐 아니라 편도와 아데노이드 문제로도 내원하는 환자가 많다.

“그렇다. 편도와 아데노이드는 목과 코 뒤쪽에 위치한 림프 조직으로 외부에서 들어오는 세균과 바이러스에 대한 면역 기능을 담당한다. 그러나 반복적인 염증이나 비대가 발생할 경우 오히려 호흡이나 수면에 영향을 주는 원인이 될 수 있다.

편도 비대나 아데노이드 증식이 심한 경우 코막힘, 코골이, 수면무호흡, 반복적인 편도염 등의 증상이 나타날 수 있다. 이러한 경우 편도 및 아데노이드 절제술을 통해 증상을 개선할 수 있으며, 수술 여부는 환자의 증상과 편도 크기, 호흡 상태 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 편도 및 아데노이드 절제술 역시 비교적 흔한 수술이지만 환자의 상태와 해부학적 특성을 고려한 맞춤 접근이 중요하다.”

-지역에서도 고난도 이비인후과 수술이 가능하다고 하셨다.

“과거에는 부비동 내시경 수술이나 두경부 종양 수술처럼 정교한 수술이 필요한 경우 수도권 대형 병원을 찾는 환자들이 적지 않았다. 하지만 최근 내시경 장비와 수술 기법이 발전하고 전문 의료진이 지역 의료기관으로 확산되면서 이러한 수술을 지역에서도 안정적으로 받을 수 있는 환경이 점차 확대되고 있다.

특히 부비동이나 두경부 영역은 얼굴과 목의 주요 신경과 혈관이 밀집해 있어 수술 과정에서 기능 보존과 합병증 최소화가 중요한 분야다. 정밀한 내시경 장비와 충분한 임상 경험을 갖춘 의료진이 있다면 지역에서도 충분히 고난도 수술이 가능하다는 평가가 나온다.

제 경우 수술은 질환을 제거하는 데 그치지 않고 환자가 일상생활을 얼마나 편하게 유지할 수 있는지가 중요하다. 환자가 집과 멀지 않은 곳에서 안전하고 부담이 적지만, 효율적인 치료를 받을 수 있도록 돕는 게 목표다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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