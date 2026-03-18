’박시은♥’진태현, 2세 계획 권유 DM에 직접 입장 밝혀…“아이보다 아내 먼저”

사진 = 진태현 SNS 계정

배우 진태현이 2세 및 시험관 시술 관련 팬들의 DM에 대해 선을 그었다.

진태현은 18일 자신의 SNS에 “아직도 많은 팬 분들이 2세를 포기하지 말라 하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주신다”고 전했다. 이어 “저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았다. 그리고 좋은 시술 등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래전에 했을 것”이라고 밝혔다.

또 그는 “지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없다. 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주시라”고 요청했다.

진태현은 이어 “저희 부부도 참 순탄치 않았다. 말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술 등 좋은 일들만 있진 않았다”며 “그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고 살아내고 있다. 우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과 하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠다”고 전했다.

그러면서 “사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있다”며 “조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해달라”고 덧붙였다,

한편 진태현과 박시은 부부는 2015년 결혼해 세 명의 입양 딸을 두고 있다. 2022년 임신 소식을 전했으나 출산 예정일 20일을 앞두고 유산했고, 지난 1월 2세 계획을 공식적으로 중단한다고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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