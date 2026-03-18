‘레이싱 마스터’ 한국 출시 1주년 이벤트 실시

글로벌 게임 개발사 및 퍼블리셔 넷이즈게임즈의 정통 레이싱 모바일 게임 ‘레이싱 마스터(Racing Master)’가 한국 출시 1주년을 맞아 다양한 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

레이싱 마스터 개발진은 출시 후 1년간 한국에서 210만명 이상의 신규 레이서가 게임에 참여했으며 2억7000만대 이상의 전설급 차량을 획득했다고 밝혔다. 이번 1주년 이벤트는 이러한 한국 유저들의 성원에 보답하기 위해 마련됐다.

먼저 1주년을 기념해 한국 현대자동차의 신규 차량 2종이 전격 등장한다. 레트로의 진수를 느낄 수 있는 ‘현대 포니 세단 75’ 모델은, 1주년 이벤트 기간인 4월2일까지 럭셔리카 대방출 이벤트를 통해 무료 획득할 수 있다. 높은 성능을 자랑하는 콘셉트카 ‘2022‘현대 N 비전’은 26일까지 진행되는 N 비전 전용 뽑기 및 전용 한정 보상을 통해 획득할 수 있다.

1주년을 기념하는 기념일 출석체크 및 무료 보상 이벤트도 실시된다. 26일까지 로그인만 해도 무료 뽑기, 다이아 등 매일 다양한 게임 내 보상을 누릴 수 있다. 랭킹전 참여 시 깜짝 보상을 지급하는 이벤트도 4월 2일까지 진행된다. 1주년 이벤트 기간에는 게임 아이템 구매에 대한 보상도 확대돼 한정 캐시백, N 비전 한정 캐시백, 충전 시 150% 보석 지급 등 다채로운 혜택을 누릴 수 있다.

마지막으로 1주년 기념 한정 코스튬 ‘로맨팅 웨딩’이 출시된다. 4월 23일까지 신규 코스튬을 만나볼 수 있으며 인기 매력 의상 세트였던 ‘드림토피아’, ‘화려한 음계’ 등이 기간 한정 재출시된다.

출시 1주년을 맞이한 ‘레이싱 마스터’는 넷이즈게임즈가 레이싱 타이틀의 세계적 개발 명가 ‘코드마스터즈(CODEMASTERS)’와 협력해 만든 정통 레이싱 장르 게임이다. 출시 사전 예약 인원 50만명을 돌파하는 등 높은 관심을 받았으며, 현재까지 꾸준한 인기를 유지하고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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