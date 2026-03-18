‘미스터트롯’ 류지광, 사랑고백 신곡 ‘이쁜이 꽃분이’ 음원 공개

가수 류지광이 애틋하고 따스함이 감도는 발라드 신곡을 오랜만에 내놓는다.

‘미스터트롯’을 통해 ‘동굴저음’이라는 별명으로 불리며 많은 사랑을 받아 온 류지광은 새 디지털 싱글 ‘이쁜이 꽃분이’를 18일 정오 발표한다.

신곡 ‘이쁜이 꽃분이’는 힘든 시기를 견뎌내며 곁에서 격려와 용기를 전해준 연인에게 전하는 노랫말이 잔잔한 멜로디에 입혀진 곡이다. 유난스럽지 않고 지극하고 완곡하게 전하는 감사와 사랑의 마음을 담아낸 헌사의 메시지가 돋보인다.

‘흔들리던 세상 속에 / 나의 곁을 지켜 주던 너 / 아름다운 너의 모습 속에 / 내 마음은 항상 고마워 …… 고마웠던 너의 마음속에 / 내 마음은 항상 미안해’라는 간결한 노랫말이 류지광의 저음 목소리를 통해 감동의 울림으로 이어진다.

마을버스가 작사·작곡, 고병식, 이형성, 서은혜가 편곡에 참여해 기타리스트 서창원, 코러스 김현아, 스트링에 RB-INJ 등 최고의 세션들이 류지광과 환상적인 하모니를 연출했다.

TV조선 ‘미스터트롯’에 출연하며 트롯계에 본격 입문한 류지광은 2020년 5월 아랑엔터테인먼트와 전속 계약을 맺은 후 다양한 싱글 음원과 OST를 통해 특유의 저음 목소리로 인기를 얻어왔다. 전국 축제 무대와 ‘가요무대’ 등 방송 출연을 계속 해오며 찬양집 음반 작업에도 열정적인 모습을 보여주었다.

음원 발매사인 요구르트스튜디오는 “녹음 작업 내내 류지광 특유의 긍정적인 에너지를 느낄 수 있었다”며 “신곡을 들으며 사랑하는 이들을 돌아보는 따뜻한 봄이 되길 기대해본다”고 성원을 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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