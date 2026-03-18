2026 내셔널지오그래픽 33인에 케이팝포플래닛 창립자 김혜경·누룰 사리파 선정

세계적인 다큐멘터리 잡지 내셔널지오그래픽이 선정하는 ‘2026 내셔널지오그래픽 33인(NG33)’에 케이팝포플래닛 공동창립자 김혜경, 누룰 사리파가 이름을 올렸다. 한국인으로는 최초다. 올해 선정자에는 배우 해리슨 포드, 디자이너 스텔라 매카트니, 듀오링고 창립자 루이스 폰 안 등이 포함됐다.

케이팝 팬들이 주도하는 기후 캠페인 플랫폼 케이팝포플래닛은 18일 두 창립자가 환경 및 기후활동에 대한 공로를 인정받아 NG33의 선구자(Visionaries) 카테고리에 선정됐다고 밝혔다. NG33은 내셔널지오그래픽 창립자 33인의 정신을 계승해 지난해 처음 제정된 상으로 시대의 중대한 과제에 실질적 돌파구를 제시하고, 행동으로 변화를 이끈 인물들에게 수여된다.

케이팝포플래닛은 1세대 케이팝 팬인 김혜경과 인도네시아 출신 청년 팬 누룰 사리파가 2021년 함께 만든 기후 캠페인 플랫폼이다. 지난 5년간 케이팝을 비롯해 자동차, 패션, 테크 등 다양한 산업의 탈탄소를 촉구하는 캠페인을 기획해 전세계 80개국이상 8만 5000여명의 팬 참여를 이끌어냈다. 2023년 BBC 선정 ‘올해의 여성 100인’, 2024년 영국 인디펜던트 선정 ‘기후 100인’에 이름을 올리는 등 국제적으로도 주목받아왔다.

내셔널지오그래픽은 ‘기후 진전을 이끄는 열성 K-팝 팬들’이라는 기사에서 변화를 위해 포기하지 않는 K-팝 팬들의 열정을 동력으로 기업의 친환경 행동을 촉진하는 기후 정의 단체로 소개했다. 특히 현대자동차의 석탄발전 알루미늄 조달 협약 해지를 이끌어낸 ‘현대, 석탄 멈춰’ 캠페인과 재생에너지 기반 케이팝 콘서트 실현을 목표로 한 ‘케이팝 카본 헌터스’가 조명됐다.

김혜경 디렉터는 “기후 정의를 위해 기업과 정부를 실제로 바꿔온 케이팝 팬들의 성과를 인정받아 감사하다”며 “기후위기가 가속화할수록, 이들이 보여준 창의적 연대가 더욱 절실해진다. 우리는 그 에너지를 결집하는 플랫폼으로서 계속 헌신할 것”이라고 말했다.

그는 이어 “K-팝 팬 층의 핵심인 아시아 청년 여성들은 이미 수많은 사회운동의 최전선에 서 있다. 이들이 기후 위기 해결의 중심에서도 스스로 힘을 발휘할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.

공동 창립자 누룰 사리파 캠페이너도 “K-팝 팬들이 더 나은 미래를 위해 끊임없이 싸우고 있음을 증명하는 상”이라고 기쁨을 전했다. 그러면서 “기후위기는 국경을 넘는 전 지구적인 문제인만큼 인도네시아의 석탄 발전 확대를 야기하는 한국 등 선진국들의 금융 지원 중단을 요구하는 목소리에도 귀기울여 달라”고 호소했다.

그는 현재 인도네시아의 지드래곤, 빅뱅 등 12개 K-팝 팬클럽과 함께 한국의 하나은행을 상대로 한 '하나, 석탄 말고 K-팝을 가져와라(Hana, Bring K-pop not Coal)' 캠페인을 이끌고 있다. 지드래곤, 아이브 안유진을 홍보모델로 한 하나은행이 4GW 이상의 신규 석탄을 건설∙운영 중인 인도네시아 하리타 그룹에 약 8400만 달러(2023년 기준)를 지원한 데 따른 것으로 하나은행의 해당 프로젝트 금융 지원 중단을 촉구하는 캠페인이다.

역대 NG33에 선정된 인물로는 파타고니아 창립자 이본 쉬나드와 배우 셀레나 고메즈, 영화감독 아담 맥케이 등이 있다. 올해도 NBA 선수 러셀 웨스트브룩, 배우 이완 맥그리거 등 대중적 인사와 함께 기후환경 분야의 과학자, 예술가, 활동가 등 다양한 국적의 인물들이 선구자, 창작자, 아이콘, 모험가 등 카테고리에 걸쳐 선정됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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