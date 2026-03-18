키스오브라이프, 'Who is she'로 돌아온다

<사진 : S2엔터테인먼트>

걸그룹 키스오브라이프가 다시 한번 가요계에 신선한 바람을 불어넣는다.

키스오브라이프는 18일 공식 채널을 통해 새 앨범의 컴백 포스터를 공개하며 컴백을 알렸다. 공개된 이미지에는 눈과 입술 등 얼굴을 구성하는 요소들이 파편화되어 담긴 가운데 불꽃으로 표현된 하트 속 신보 타이틀인 'Who is she'가 명시되어 시선을 사로잡았다.

특히 함께 표기된 '7시 5분'은 그룹의 데뷔일인 7월 5일을 의미해 흥미를 더한다. 키스오브라이프는 이번 컴백 콘텐츠를 모두 오후 7시 5분에 오픈하기로 결정, 팬들과 더욱 특별하고 공고한 유대감을 쌓아간다는 계획이다.

그 시작을 알리는 첫 번째 콘텐츠로 실루엣 포스터와 이미지 포스터가 공개됐다. 이날 7시 5분에 실루엣 포스터를 오픈, 얼굴을 가린 채 미스터리한 분위기를 연출한 키스오브라이프는 8시 빛으로 눈을 비추는 이미지와 빛줄기를 통해 각 멤버의 얼굴이 드러나는 두 가지 버전의 이미지 포스터를 동시에 공개하며 이들이 이번 앨범을 통해 보여줄 진정한 자아에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

그간 힙하고 트렌디한 감각으로 독보적인 실력파 존재감을 각인시킨 키스오브라이프는 이번 신보로 대중적 흥행 굳히기에 나선다. 매 앨범마다 신선한 충격을 선사하며 성장을 증명해 온 만큼 이들이 보여줄 새로운 모습에 국내외 K-POP 팬들의 이목이 집중되고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]