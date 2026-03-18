[내야외야] “10개 구단 정체성 담았다” KBO-삼천리자전거, 어린이용 자전거 출시

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 자전거 전문 기업 삼천리자전거와 협업해 KBO 리그 10개 구단의 정체성을 담은 어린이용 자전거를 출시한다.

삼천리자전거는 1944년 설립된 국내 자전거 기업으로, 로드, MTB, 라이프스타일, 주니어용 자전거 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다. 전국 900여개 대리점과 200여개 AS 지정점을 기반으로한 서비스 네트워크를 갖췄다.

이번 제품은 18인치와 22인치 두 가지 모델에 KBO리그 10개 구단의 디자인을 적용해 총 20종으로 출시된다. 모든 제품에는 각 구단의 로고와 마스코트, 팀 컬러를 반영해 야구 팬이라면 누구나 소장하고 싶은 디자인으로 기획됐다. 또한 야구공 모양의 벨과 키링을 적용해 KBO 콜라보 제품만의 특징을 더했다.

사진=KBO 제공

18인치 모델은 보조바퀴와 구단 로고가 적용된 휠커버 등 어린이 팬들을 위한 디자인과 안전 중심의 설계가 특징이며, 22인치 모델은 변속 시스템과 충격 완화 설계를 적용해 보다 편안한 주행과 라이딩을 즐길 수 있도록 구성됐다.

삼천리자전거 관계자는 “KBO 어린이 자전거가 부모와 자녀가 함께 건강한 스포츠 문화를 공유할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 라이딩의 즐거움을 더 많은 이들에게 전달할 수 있도록 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.

‘KBO X 삼천리자전거’ 제품은 18일부터 삼천리자전거 홈페이지와 전국 대리점을 통해 순차적으로 판매될 예정이다. KBO는 앞으로도 어린이 팬들이 좋아하는 구단을 일상 속에서 더욱 가깝게 경험하고, 부모와 자녀가 함께 즐기는 건강한 스포츠 문화 확산을 위해 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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