‘대군부인’ 아이유 “종잡을 수 없는 성희주, 이안대군 만나 입체적 변화” [톡★스타]

‘21세기 대군부인’ 아이유가 입체적인 매력을 선보인다.

오는 4월 10일 밤 9시 40분에 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다.

캐스팅 소식부터 시청자들의 뜨거운 관심을 받았던 아이유는 이에 대한 소감으로 “걱정도 되고 긴장도 되지만 많은 분께서 기대해주신다는 데에서 오는 설렘이 가장 크다. 시청자분들께서 끝까지 재밌게 보실 수 있는 작품이 되길 바란다”며 감사한 마음을 표했다.

이어 ‘폭싹 속았수다’ 이후 차기작으로 ‘21세기 대군부인’을 선택한 이유로는 “제목이 독특해서 인상에 남았다. 각 인물의 개성이 드러나서 재미있게 읽었고 특히 희주 캐릭터의 종잡을 수 없는 행동들과 그 행동을 추진하는 그녀만의 동력이 매력적으로 다가왔다”고 밝혔다.

아이유의 마음을 사로잡은 성희주 캐릭터는 미모와 능력, 재력까지 모든 걸 갖춘 캐슬뷰티 대표이지만 평민이라는 신분적 한계를 매일 마주하며 살아온 인물. “욕심, 성깔, 귀여움”이라는 단어로 성희주를 설명한 아이유는 “처음에는 통제할 수 없는 욕심과 괴팍한 성격이 도드라지지만 극이 진행되면서 결핍이 채워질수록 귀엽고 멋진 모습도 많이 보여진다”며 반전 매력을 예고했다.

주어진 한계를 뛰어넘어 운명을 개척하는 성희주만의 특별한 점으로는 “적극성”을 꼽았다. 이안대군(변우석)과의 관계 구축을 위해 자존심도 접고 다양한 매력과 칠전팔기의 마음가짐으로 승부수를 띄우는 모습이 매력적이기 때문. 그중에서도 “이안대군에 대한 감정이 바뀌는 순간 역시 희주의 입체적인 면이 잘 드러나는 대목”이라고 해 호기심이 커진다.

또한 어렸을 때부터 스스로 증명해야했고 강해보여야 했던 인물의 면면을 표현하고자 중점을 둔 포인트도 밝혀 눈길을 끌었다. 아이유는 “위악적인 표정과 표현들로 연약한 부분을 감추는데 도가 튼 희주지만, 순간순간 어쩔수 없이 드러나는 외로움과 연약함도 놓치고 싶지 않았다. 성취를 위한 과정에서 도파민을 즐길때의 희주, 그렇지 않을때의 희주를 목소리와 표정의 생기로 차이를 두려 노력했다”고 덧붙였다.

마지막으로 아이유는 ‘21세기 대군부인’을 기다리는 시청자들을 위한 관전 포인트로 “전반부의 스피디한 전개와 각 인물 사이 촘촘히 엮여 있는 감정들, 후반부의 진지하고 절절한 사랑 이야기”를 골라 기대감을 높였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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