유기견이 펫 패션모델로… LF 헤지스가 선물한 ‘견생역전’

헤지스의 펫 의류를 착용한 유기동물보호센터 구조견들로 꾸며진 해피퍼피 캠페인 포스터. LF 제공

유기견이 펫 패션모델로 변신했다. 국제 강아지의 날을 맞이해 LF 헤지스가 선사한 견생역전이다.

18일 LF의 대표 브랜드 헤지스(HAZZYS)는 오는 23일 국제 강아지의 날을 맞아 유기견 입양 문화를 알리기 위한 해피퍼피 캠페인 ‘사지 말고 입양하세요’를 진행한다고 밝혔다. 브랜드 심볼로 영국 사냥견 ‘잉글리시 포인터’를 사용하고 헤지스는 론칭 초기부터 반려견 보호와 입양 문화 확산을 위한 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

이번 캠페인은 국내 대표 동물보호단체인 동물자유연대와 손잡고 진행된다. 동물자유연대가 보호 중인 유기견 7마리에게 헤지스 펫 의류를 착용한 프로필 촬영을 진행했으며 이들 각 강아지의 이야기를 담은 콘텐츠로 입양 메시지를 전달할 예정이다. 프로필 사진은 강아지가 인지할 수 있는 노란색을 사용하는 세심함이 돋보인다.

오는 5월에는 사내 반려견 봉사 동호회(해피퍼피_ 회원들이 남양주 동물자유연대 보호센터에서 봉사활동을 진행하고 기부도 할 계획이다.

아울러 헤지스는 2026년 봄·여름(S/S) 시즌 펫 의류 신제품도 출시했다. 이번 반려견의 활동성과 여름철 산책 환경을 고려한 기능성 소재와 경량 디자인을 적용했다.

헤지스 측은 “피부에 닿는 순간 열을 빠르게 흡수하고 방출하는 냉감 기능성 ‘터치 쿨(Touch Cool)’ 소재를 사용해 여름철 체온 상승을 완화하도록 설계했으며, 면과 폴리에스터 혼방 소재를 적용해 부드러운 착용감과 빠른 건조 기능을 동시에 갖춘 아이템도 출시했다”고 전했다.

디자인 측면에서는 이번 시즌 메인 그래픽인 ‘하와이안 해리’, ‘마드라스 체크’, ‘아일 오브 실리’를 반영해 견주와 반려견이 함께 스타일링할 수 있는 ‘시밀러 룩’ 콘셉트를 제안한다. 슬리브리스 타입의 의류를 중심으로 활동성을 고려한 신축성 소재를 적용했다.

헤지스는 2023년부터 ‘해피퍼피 캠페인’을 시작하며 브랜드 심볼인 강아지를 전면에 내세운 ESG 활동을 이어오고 있다. 직원들이 직접 참여하는 사내 유기견 봉사 동호회 운영, 헤지스 ‘아이코닉’ 라인의 반려견 컬렉션 출시, 동물자유연대에 판매 수익금 기부 등을 지속 전개했다.

헤지스 관계자는 “올해로 4년째 이어지고 있는 해피퍼피 캠페인은 브랜드 심볼인 강아지를 단순한 디자인 요소에 그치지 않고 실제 사회적 가치를 전하는 활동으로 확장한 프로젝트”라며 “입양 캠페인과 봉사 활동, 기부 등 다양한 활동을 통해 브랜드의 메시지를 진정성 있게 이어가고 있다”고 말했다.

영국의 사냥견 잉글리시 포인터가 모티브가 된 헤지스 로그. LF 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

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