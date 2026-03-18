국가유산청, 라이엇게임즈에 경복궁 무인발권기 5대 기증받아

경복궁 무인발권기 기증식 모습. 국가유산청 제공

국가유산청은 라이엇 게임즈 코리아와 전날 서울 종로구 경복궁 광화문 매표소에서 경복궁 관람환경 개선을 위한 후원 물품(무인발권기 5대) 기증식을 개최했다고 18일 밝혔다.

라이엇 게임즈 코리아는 2012년 국가유산청과 국가유산지킴이 협약을 맺은 이후 국내외 국가유산의 매입·환수와 왕실 유물 및 궁궐의 보존·활용 등을 위한 다양한 후원 활동을 이어오고 있다.

무인발권기 모습. 국가유산청 제공

기존 경복궁 내 운영 중인 무인 발권기는 총 10대로, 이번에 기증받은 발권기가 광화문 매표소에 설치되면 매표와 입장에 높은 혼잡도가 예상되는 주말과 공휴일에 경복궁을 찾는 국내외 관람객들의 대기시간을 줄이고 관람 편의를 높일 수 있다. 한층 쾌적한 관람 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

국가유산청은 “앞으로도 국가유산지킴이 기업들과의 협력을 바탕으로 국가유산 분야 사회공헌 활동과 민관협력을 지속적으로 확대하여 우리 국가유산 보호에 앞장서고, 전 세계 관람객들의 편의를 개선할 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]