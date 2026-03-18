‘4월 컴백’ 앰퍼샌드원, 의미심장 영상 공개…궁금증 UP

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 컴백을 앞두고 의미심장한 영상을 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 17일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원의 콘셉트 필름 영상을 공개했다.

영상 속 멤버들은 신을 향해 기도하는 모습으로 등장해 호기심을 자극한다. 그때 누군가의 메시지를 듣고 빛을 향해 달려가던 멤버들은 여러 시련 속에서 포기하지 않고 마침내 그 끝에 내밀어진 손을 잡는다. 그 순간 신을 뜻하는 ‘GOD’의 정의가 바뀌며 스스로를 마주하게 된다. 또한 의문의 모스 부호가 ‘& NOW, WE ARE HERE.’로 변환되며 앞으로 펼쳐질 이야기에 궁금증을 더한다.

앰퍼샌드원은 오는 4월 컴백을 예고하며 공연, 음악방송, 라디오, 패션쇼 등 다방면에서 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난해 11월 국내에서 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마친 데 이어, 올해 초에는 일본 도쿄와 오사카에서 동명의 팬 콘서트를 개최하며 글로벌 인기를 확인했다. 또한 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 ‘2026년을 이끌어 갈, 기대되는 남자아이돌(라이징스타)’로 선정돼 앞으로의 활동에 기대감을 더하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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