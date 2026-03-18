김남길X이유미, 정의구현물 ‘악몽’서 호흡

배우 김남길과 이유미가 악인들을 가둘 ‘악몽’의 굴레를 연다.

오는 2027년 첫 방송될 SBS 새 드라마 ‘악몽’은 법으로 처벌할 수 없는 악인들을 감옥이 아닌 악몽에 가두는 자경단, 꿈과 현실의 경계를 넘나드는 이들의 환상적인 정의 구현을 담은 드라마다.

먼저 김남길은 형사 김태이 역을 맡았다. 긴 언더커버 생활을 마치고 남부서로 복귀한 형사 김태이는 성격과 말투, 생활 방식 등 모든 게 달라졌지만 악인을 잡겠다는 집념 하나는 변치 않은 인물. 동물적인 감각과 야성미로 악몽을 설계하는 자경단과 손잡고 악인을 잡으러 나선다. ‘악의 마음을 읽는 자들’, ‘열혈사제’ 시리즈 등 다크한 분위기부터 통쾌한 액션까지 자유자재로 소화하며 시청자들을 사로잡았던 만큼 김남길 표 김태이 캐릭터가 궁금해진다.

김태이의 직장 동료이자 남부서 피해자 전담 경찰 장규은 역은 이유미가 연기한다. 부끄럼 많고 소심한 성격의 장규은은 꿈속에서 180도 다른 인물로 변신한다. 죗값을 치르지 않는 악인들의 꿈속에 잔혹하고 퇴폐적인 얼굴로 등장해 끔찍한 고통을 선사하는 것. 현실과 꿈이 다른 미스터리한 악몽 설계자 장규은 역으로 사랑스러운 미소와 치명적인 눈빛을 넘나들며 차원이 다른 반전 매력을 보여줄 이유미의 변신에 이목이 집중된다.

이렇듯 ‘악몽’은 조폭보다 위험한 형사 김태이와 신비한 악몽 설계자 장규은이 법의 처벌을 교묘하게 피해 가는 악인들에게 제대로 된 죗값을 치르게 하고자 힘을 합치는 과정을 보여줄 예정이다. 법을 비웃으며 온갖 악행을 저지르는 이들을 ‘악몽’이라는 감옥에 가둬 죽을 때까지 벗어날 수 없는 지옥을 안겨줄 김태이와 장규은의 이야기에 호기심이 커진다.

특히 김태이와 장규은의 정의 구현 스토리를 써 내려갈 김남길과 이유미의 케미스트리도 주목되고 있다. 장르를 불문하고 자신만의 색채로 극을 이끄는 대표 ‘믿보배’ 김남길과 한국 배우 최초로 에미상 여우 게스트상을 수상하며 연기력을 입증한 이유미가 ‘악몽’ 속 동료로 만나 발휘할 시너지에 관심이 쏠린다.

‘악몽’ 제작진은 “현실의 감옥으로는 가둘 수 없는 몸집 큰 범죄자들을 ‘악몽’으로 단죄한다는 독특한 설정을 통해 죄의 대가를 치르지 않는 사람들에게 경종을 울리고자 한다”며 “형사와 악몽 설계자의 공조라는 특별한 소재를 몰입감 있게 구현해줄 김남길, 이유미 배우의 연기 합을 기대해달라”고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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