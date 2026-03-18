‘BTS 컴백 라이브’, 7人 솔로 포스터 공개

다시 하나가 된 방탄소년단의 무대가 광화문에서 펼쳐진다.

넷플릭스가 오는 21일 오후 8시 광화문 광장에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 전 세계 단독 생중계를 앞두고, 방탄소년단 일곱 멤버의 솔로 포스터를 공개했다.

스포트라이트 아래에 선 방탄소년단 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국의 모습은 3년 9개월 만의 컴백 무대에 더욱 더 기대를 더한다. 하나가 될 일곱 멤버들의 목소리는 팬들과의 벅찬 순간을 예고한다.

넷플릭스는 단독 생중계를 통해 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 공연 열기를 전 세계 팬들과 함께 공유한다. 뿐만 아니라 성수동 일대를 넷플릭스와 방탄소년단으로 물들인 마케팅 스턴트는 라이브에 대한 기대감을 더욱더 고조시킨다.

여기에 27일 오후 4시 공개되는 방탄소년단 컴백 다큐멘터리 ‘BTS: 더 리턴’으로 다음 챕터를 준비하는 방탄소년단의 여정을 밀착해 담을 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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