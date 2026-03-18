프로축구 이랜드, ‘특급 신인’ 공격수 안주완 영입

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 서울 이랜드 FC가 동 연령대 최고 기대주로 평가받는 공격수 안주완을 영입했다.

안주완은 키 178cm, 몸무게 70kg의 체격을 지닌 2009년생 유망주 공격수다. 스피드를 앞세운 공간 침투와 양발을 자유롭게 활용한 마무리 능력이 강점이다.

최고 유망주답게 각종 대회에서 두각을 드러냈다. 상위 연령대 선수들과의 경기에서도 주눅 들지 않는 담대함도 눈에 띈다. 올해 초 열린 춘계 전국고등축구대회에서 한 학년 위 선수들과 경쟁하며 결승전 4골을 포함 총 10골을 터뜨려 득점왕에 오르며 팀을 우승으로 이끌었다.

2022년 차범근 축구상을 수상하며 주목받았다. 중학교 무대에서 연이어 정상급 활약을 펼치며 차세대 공격수로서의 가능성을 입증했다.

중학교 2학년이던 2023년에는 K리그 주니어 15세 이하(U-15) A권역에서 19경기 22득점으로 최다 득점을 기록하며 팀 우승을 이끌었다. 이어 전국 중등 축구리그 왕중왕전 6경기에서 7골을 터뜨리며 다시 한번 득점왕과 우승컵을 거머쥐었다. 같은 해 GROUND.N K리그 17세 이하(U-17) 챔피언십에서는 고등부로 월반해 6경기 1골을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

중학교 3학년이 된 2024년에는 더욱 압도적인 존재감을 뽐냈다. K리그 주니어 U1-5 B권역 18경기에서 무려 39골을 몰아치며 득점왕과 우승컵을 들어 올렸다. 이어 GROUND.N K리그 U-15 챔피언십에서도 7경기에서 11골로 또 한 번 득점왕과 우승을 차지하며 차세대 공격수로서의 가능성을 입증했다.

연령별 대표팀 경험도 꾸준히 쌓았다. 2023년 U-14대표팀 한일교류전 두 경기에서 3골을 기록했다. 2024년에는 이탈리아 토르네오 U-15 해외 친선대회에 출전했다. 지난해에는 독일 마인츠와 함부르크에서 열린 ‘분데스리가 드림 프로젝트’에 참가했고 U-16 유럽축구연맹(UEFA) 초청 4개국 대회 등에서도 활약했다.

안주완은 “이랜드에 입단하게 돼 기쁘고 감사하다. 공격적인 축구를 하는 팀인 만큼 공격수로서 많은 활약을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대된다”고 전했다. 이어 “훌륭한 선수로 성장해 팀 우승에 보탬이 되고 싶다. 팬들의 기억에 남는 선수가 될 수 있도록 경기장에서 증명하겠다. 하루빨리 데뷔해 팬들에게 기쁨을 드리고 싶다”고 각오를 내비쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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