K리거와 1대1 축구 멘토링… HD현대1%나눔재단-K리그어시스트, ‘드림플레이어’ 멘티 모집

사진=한국프로축구연맹 제공

K리그 사회공헌재단 K리그어시스트가 유소년 축구 멘토링 프로그램 ‘K리그 드림플레이어’에 참가할 멘티를 공개 모집한다.

드림플레이어는 전직 K리그 및 WK리그 선수들이 축구선수를 꿈꾸는 유소년을 대상으로 연중 1대1 멘토링을 진행하는 프로그램이다. K리그어시스트가 운영한다. HD현대1%나눔재단과 아디다스 코리아가 지원한다. 이번 프로그램은 지난 6년간 운영해온 ‘드림어시스트’를 리브랜딩한 것이다. 기존 사업의 성과를 이어가며 보다 폭넓은 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.

새롭게 시작하는 드림플레이어는 전직 축구선수 박주호와 조원희가 대표 멘토로 나선다. 올해는 공개 모집을 통해 총 15명의 멘티를 선발한다. 전국의 남녀 중학교 1, 2학년 축구선수라면 누구나 지원할 수 있다.

최종 선발 멘티는 4월5일 수원, 4월11일 울산에서 각각 진행되는 오디션 심사를 거쳐 결정된다. 선발 시에는 ▲기초생활수급자 ▲차상위계층 ▲법정한부모가족(중위소득 65% 이하) 자녀 ▲다문화 청소년 ▲학교 밖 청소년 ▲북한이탈주민 청소년 등이 우대된다.

오디션에는 대표 멘토 박주호와 전 K리그 선수들이 직접 평가에 참여한다. 지원자들의 동기와 목표, 실력을 종합적으로 검토하고 꿈을 향한 의지와 잠재력을 기준으로 최종 멘티를 선발한다.

접수 기간은 이달 17일부터 30일까지다. 관련 정보 및 지원 방법은 K리그어시스트 홈페이지 또는 홍보 포스터 QR 코드를 통해 확인할 수 있다.

최종 선발된 멘티는 4월22일 발대식을 시작으로 연중 멘토링 프로그램에 참여한다. 멘토는 멘티의 지역, 포지션, 특성 등을 종합적으로 고려해 정해진다.

한편 지난해에는 ‘드림어시스트’ 1기 출신 이재환이 광주FC 유니폼을 입고 처음으로 프로 무대에 진출하며 의미 있는 성과를 거뒀다. 이재환은 광주FC와 일본 J2리그 에히메FC를 거쳐 올해 안산 그리너스에 입단했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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