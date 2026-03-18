대만 최강팀과 맞붙는 SK…전희철 “일주일 치 짐 싸왔다” 안영준 “150만 달러, 확실한 동기부여”

사진=EASL 제공

승자는 남고 패자는 떠난다. 냉혹한 무대, 동아시아슈퍼리그(EASL) 파이널스가 막을 올린다. KBL 유일한 진출팀인 SK는 가장 늦게 마카오를 떠나겠다고 각오했다. 이미 싸온 일주일 치 짐을 모두 쓰겠다는 의지다.

SK는 18일 마카오 탑섹 멀티스포트 파빌리온에서 타오위안 파우이안 파일럿츠(대만)과 대회 6강전을 치른다. 승리하면 4강에 진출해 오는 20일 알바크 도쿄(일본)와 격돌한다. 챔피언결정전은 오는 22일 열린다.

반드시 우승에 도전하겠다는 각오지만, 시작부터 만만치 않은 상대를 만난다. 타오위안은 대만 P리그+ 최강팀이다. 13승1패로 1위를 달리고 있다. 지난 시즌에도 KT가 대회서 만나 조별리그 2경기에서 모두 패했다. 이제껏 대만 전지훈련서 연습경기로 맞붙어봤던 KBL팀들도 한 번도 이긴 적이 없다는 후문이다.

사진=최서진 기자

전희철 SK 감독은 “신장에 스피드까지 좋은 팀이다. 거의 외국인 선수 3명이 뛰는 수준”이라고 혀를 내두르며 “자밀 워니, 대릴 먼로의 역할이 중요하다. 하루아침에 되는 건 아니지만 워낙 영리한 선수들”이라고 말했다.

이어 “포워드 외인들은 (안)영준이가 수비가 되고, (오)재현이가 어느 정도 커버해줄 수 있다”며 “공격에서는 85점 이상 넣어야 한다. 알빈 톨렌티노의 역할도 중요하다. EASL에서 평균 득점(18점)이 가장 높았다. 다만 수비도 생각해야 한다. 타오위안전에서 톨렌티노 득실점 마진이 10점 이상은 나와야 한다. 수비는 에디 다니엘에게 맡기는 것도 생각 중이다. 인게임 조정이 중요할 것”이라고 부연했다.

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동기 부여는 확실하다. SK는 2023, 2024년 연속으로 결승서 고배를 마셔 준우승에 그쳤다. 이번 대회는 다른 결과를 꿈꾼다. LG가 떨어져 한국팀 중 유일하게 살아남은 만큼 KBL의 명예도 걸려있다. 더불어 두둑한 상금도 걸려있다. EASL의 우승 상금은 150만달러(약 20억원)다. 준우승은 75만달러(약 11억원), 3위는 37만5000달러(약 5억원)를 받는다. 전 감독은 “지면 20일(4강 예정일)도 없는 것 아닌가. 일단 7일 치 짐은 다 챙겨왔다”고 껄껄 웃었다.

SK 수비의 중심을 잡아줄 안영준의 의지도 불타오른다. 그는 “동기부여는 확실하다. KBL 우승 상금보다 20배 넘게 많지 않나. 지난 준우승 때도, 정말 우승하고 싶었다. 여기에 온 팀 모두 다 그런 생각일 거다. 실력으로 이겨야 한다”며 “한국팀 빼고는 다 귀화선수가 각 팀에 있으니까 사실상 외인 3명이 뛰는 팀이다. 국내 선수가 외인을 막아야 한다. 이런 부분에서 신경을 쓰고 있다”고 각오했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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