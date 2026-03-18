오늘부터 유기동물 발견했다면… 1577-0954 전화하세요

18일부터 유기동물 발견 시 신고 체계가 간편해진다. 게티이미지뱅크

농림축산식품부가 18일부터 동물보호상담센터 및 국가동물보호정보시스템을 통해 일반 국민들이 유실‧유기동물을 발견하면 상시 신고할 수 있는 체계를 가동한다.

기존에는 유실‧유기 동물을 발견한 경우 관할 지방정부의 담당 공무원 또는 민원실의 연락처를 검색해 신고해야 했다. 또한 업무 이외 시간에는 신고 접수 자체가 원활하지 않았다.

이러한 애로사항을 해결하기 위해 농식품부는 동물보호상담센터(1577-0954) 내 유실‧유기 동물 신고 전용 번호를 신설해 상담자가 위치를 확인 후 해당 지역 담당자를 바로 연결하도록 개편했다.

또한 국가동물보호정보시스템을 통해 상시 온라인 신고도 가능해졌다. 동물 발견 장소, 일시 등의 정보를 입력하면 관할 지방정부 담당자에게 접수 내역이 송부돼 구조, 보호 활동이 이뤄진다. 온라인 신고는 24시간 접수가 가능하다.

본인이 직접 구조한 경우라도 반드시 유실‧유기 동물 신고 절차를 통해 동물보호센터로 해당 동물을 인계해야 한다. 인계된 동물은 소유자 등이 보호조치 사실을 알 수 있도록 공고절차를 거치며, 10일이 지나도 원래 소유자가 나타나지 않는 경우에는 다른 사람이 해당 동물을 입양할 수 있다.

이연숙 농식품부 동물복지정책과 과장은 “신고체계 개선으로 잃어버린 반려동물을 찾는데도 도움이 될 것”이라 기대했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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