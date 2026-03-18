[BS모닝] 보랏빛 물결, 광화문 찍고 명동으로… BTS 팬덤, ‘성지순례’ 열풍

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 17일 서울 종로구 세종문화회관 계단을 찾은 일본인 팬들이 방탄소년단 랩핑 앞에서 사진을 찍고 있다. 뉴시스

K팝 팬들이 음악을 즐기는 방식이 달라지고 있다. 앨범을 사고 공연을 관람하는 것으로 끝나던 팬덤 문화가 이제는 도시 전체를 무대로 확장됐다. 좋아하는 아티스트의 흔적을 직접 밟아보는 ‘팬덤 투어’가 하나의 트렌드로 자리잡은 것.

특히 오는 21일 완전체 컴백을 앞둔 방탄소년단(BTS) 팬들이 주목하는 게 이른바 ‘하이브 코스’다. 이는 서울 용산 하이브 사옥을 시작으로 용리단길을 거쳐 K팝 굿즈숍까지 이어진다. 이처럼 SNS를 통해 실시간으로 공유되는 ‘방문 인증’이 쏟아진다. 여기서 파생된 추천 코스는 또 다른 방문으로 이어지는 순환 구조를 형성한다. K팝 팬덤 투어는 이제 도시 관광의 한 축으로 완전히 자리매김했다.

국가유산청 공식 인스타그램에 BTS 컴백 기념 게재된 BT21 게시물

◆BT21 캐릭터가 알려주는 ‘촬영스폿’ 눈길

우선 3월 내내 BTS의 완전체 컴백을 맞아 팬덤 투어가 서울 곳곳에서 펼쳐진다. 지난 2월, 성수에서 시작된 ‘WHAT IS YOUR LOVE SONG?’ 글로벌 캠페인을 시작으로, 광화문 광장 컴백 라이브 공연과 미디어 파사드, 체험형 콘텐츠 등 도심 곳곳을 무대로 한 다양한 이벤트가 예정돼 있다.

이번 컴백 열기에 발맞춰 BTS와 함께 탄생한 글로벌 캐릭터 IP BT21도 여정을 함께하고 있다. BTS 컴백 라이브 예고편이 경복궁 근정전 권역에서 촬영된 사실이 알려지면서 국가유산청 공식 계정은 BT21 캐릭터들과 함께 멤버별 촬영 스폿을 직접 지도로 만들어 소개했다. 컴백 열기에 국가유산청까지 동참한 해당 게시물은 팬들 사이에서 빠르게 확산됐다.

◆한국에만 있는 굿즈 사자… BTS 팬덤 ‘명동 필수 코스’는

아티스트의 흔적을 따라 경복궁을 찾는 팬들이 늘어나고 있다. 여기서 자연스럽게 다음 목적지는 외국인 관광객들이 사랑하는 ‘명동’으로 이어진다. 특히 주목받는 목적지 중 하나가 명동의 라인프렌즈 스퀘어다.

라인프렌즈 스퀘어 명동점에서 팬들은 IPX(구 라인프렌즈)가 방탄소년단과 함께 탄생시킨 글로벌 인기 캐릭터 IP BT21의 세계관을 가장 가까이에서 만날 수 있다.

컴백 시즌을 맞아 글로벌 공식 서포터즈인 유니스타즈(UNISTARS)를 위해 특별히 기획된 BT21 신제품 라인업부터, 방탄소년단 멤버들의 실제 핸드 프린팅에 손을 대어볼 수 있는 체험 존까지 팬들의 성지순례 코스로서 이미 확고히 자리를 잡은 공간이다.

IPX가 선보인 ‘BT21 WORLD VOYAGE’ 컬렉션

BT21이 새롭게 선보이는 이번 제품 컬렉션은 ‘월드 보이지(WORLD VOYAGE)’. 악기를 연주하는 BT21이 세계를 누비는 모습을 담아냈다. 완전체로 돌아온 방탄소년단이 월드투어를 떠나는 모습을 자연스레 떠올리게 한다.

또한 SNS에서 평소 악기를 연주하는 모습이 자주 포착됐던 멤버들의 일상에 영감을 더해, 각 캐릭터가 저마다의 악기를 들고 무대에 오르는 모습을 재치 있게 담았다.

IPX 측은 제품 구성은 ‘서울을 찾아온 팬’의 니즈에서 출발했다고 밝혔다. 회사 측은 “한국을 찾는 해외 팬들이 많은 만큼 BT21이 서울을 누비는 이미지를 담은 티셔츠, 캐리어 네임택, 여권 케이스, 캐리어 벨트 등 여행 관련한 제품이 주요 컬렉션”이라며 “특히 반소매 티셔츠와 여권 케이스는 한국에서만 구입할 수 있는 제품으로, 이번 서울 방문을 기념하기 딱 좋은 아이템”이라고 소개했다.

이어 “라인프렌즈 스퀘어는 팬들에게 단순한 굿즈 매장을 넘어, 아티스트와의 유대감을 느끼고 팬심을 공유하는 공간이 되고 있다”고 덧붙였다.

파라다이스시티의 모델로 활동 중인 BTS 뷔

파라다이스시티는 한달간 ‘유어 파라다이스 인 더 시티’ 객실 패키지를 운영한다.

◆호텔·플랫폼까지 확장… BTS 팬덤, ‘체류형 소비’로 진화

BTS 컴백을 기념한 팬덤 투어의 흐름은 호텔 업계로도 이어졌다. 방탄소년단의 컴백과 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 맞아 서울 주요 호텔들이 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ 프로젝트와 연계한 숙박·미식 프로모션을 선보인다.

BTS 뷔가 모델로 활동 중인 파라다이스시티는 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’의 공식 파트너사로 참여한다. 파라다이스시티는 한 달간 ‘유어 파라다이스 인 더 시티’ 프로모션을 통해 굿즈, 객실 패키지, 테마 다이닝, 포토존, 미디어 파사드 등 복합 콘텐츠를 마련해 팬 경험을 확장한다. 패키지 투숙객은 BTS의 음악 세계로부터 모티프를 얻은 여권 케이스·배스 타월·슬리퍼 등 한정 굿즈를 받을 수 있다.

웨스틴 서울 파르나스는 전 세계 100세트 한정 머치 컬렉션이 포함된 객실 패키지와 한식 기반 스페셜 메뉴를 운영한다. 쿠션·담요·반다나·캐리어 스티커 등 한정 BTS 머치가 증정된다. JW메리어트 호텔 서울 역시 방석·타월·러기지 벨트·보조배터리 등 한정 기프트 세트를 제공하는 패키지를 출시했다. 세 호텔은 모두 BTS로부터 영감을 받은 식음 메뉴도 선보인다.

스포티파이(Spotify)도 함께한다. ARIRANG 앨범 발매를 앞두고 앱 내 이스터에그를 찾아 멤버들의 비공개 음성 메시지를 해제하는 참여형 이벤트 ‘디코딩 아리랑(Decoding ARIRANG)’을 선보인다. 이와 함께 국내에서는 앨범 사전 저장 팬들을 대상으로 여의도 한강공원 크루즈 이벤트까지 운영하며 온·오프라인을 아우르는 BTS 컴백 시즌 마케팅을 펼쳤다.

업계 관계자는 “수십만 명이 몰리는 이번 컴백 공연은 서울 도심 전체에 소비 수요를 만들어내는 관광 이벤트이자 문화 축제”라며 “전 세계에서 서울로 모여드는 팬들에게 아티스트를 떠올릴 수 있는 공간은 단순한 관광지가 아니라, 오랜 기다림의 감정이 모이는 장소가 된다”고 했다. 이어 “BTS 공연을 계기로 유통과 관광 산업이 동시에 특수를 누릴 것으로 기대된다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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