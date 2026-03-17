성시경, ‘고막남친’ 제목 비하인드 직접 밝혔다…“웃기는 게 중요”

사진 = ‘더 시즌즈’ 공식 SNS 계정

가수 성시경이 ‘더 시즌즈’ 새 시즌 타이틀에 얽힌 비하인드를 직접 공개했다.

17일 ‘더 시즌즈’ 공식 SNS 계정에는 “‘더 시즌즈 - 성시경의 고막남친’ 그동안 베일에 싸여있던 제목 비하인드를 공개합니다. 3월 27일 금요일 첫 방송 본방사수”라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 성시경은 특유의 유쾌한 입담으로 다양한 제목 후보와 선정 과정을 솔직하게 전했다. 그는 “‘고막남친’으로 했다. 웃기는 게 중요하다”고 밝혔다.

이어 “‘성시경의 좋을텐데’, ‘성시경의 미소천사’ 같은 건 너무 뻔하더라”며 차별화를 고민했던 과정을 설명했다.

또한 PD가 “사람들이 제목을 많이 추측하더라”고 말하자 성시경은 “아무도 못 맞히던데”라며 웃음을 보였고, “우리가 너무 세게 간 거 아닌가 싶기도 하다”고 솔직한 속내를 전했다.

특히 그는 “원래는 ‘성시경의 전정기관’으로 하려고 했다”고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 ‘더 시즌즈 - 성시경의 고막남친’은 오는 3월 27일 금요일 첫 방송 된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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