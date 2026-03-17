李대통령 부부의 K-뷰티 쇼핑템은 ‘때필링’

이재명 대통령 부부가 경남 창원 전통시장에서 구매한 K-뷰티 제품이 주목받고 있다.

이 대통령과 김혜경 여사는 지난 15일 창원 국립 3·15 민주묘지 기념식 참석 이후 성산구 반송시장 내 화장품 매장을 방문해 제품을 직접 살펴보고 구매했다.

이날 두 사람이 구입한 제품은 LG생활건강 더페이스샵의 ‘보들보들 때필링’이다. 스프레이 형태로 피부에 뿌린 뒤 문지르면 각질이 제거되는 바디 스크럽 제품이다.

간편하게 각질과 묵은 때를 제거할 수 있는 점이 특징으로, 녹두·검은콩·쌀 등 곡물 성분을 함유해 자극을 줄이고 보습 효과를 높인 제품으로 알려져 있다.

현장에서 이 대통령은 제품을 살펴보며 “몸에 하면 때가 잘 밀린다”고 말했고, 김 여사는 “때 타월 없이도 각질이 잘 나온다”며 관심을 보였다.

한편, 이 대통령 부부는 이외에도 더마코스메틱 브랜드 ‘닥터벨머’ 마스크팩과 네일 리무버, 화장솜 등 다양한 화장품을 함께 구매한 것으로 알려졌다. 이번 방문은 전통시장 활성화 행보와 함께 K-뷰티 제품에 대한 관심을 보여준 사례로도 해석된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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