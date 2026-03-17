메디톡스 ‘이노톡스’, 리프팅 시술과 함께하면?... 열에도 효능 유지

메디톡스의 액상형 보툴리눔 톡신 제제 ‘이노톡스’가 고온 환경에서도 효능을 유지한다는 연구 결과가 국제 학술지에 실렸다.

메디톡스는 17일 관련 논문이 미용외과 분야 학술지 ‘Aesthetic Surgery Journal Open Forum’에 게재됐다고 밝혔다.

이번 연구는 고강도 집속 초음파(HIFU)와 고주파(RF) 등 열을 발생시키는 에너지 기반 미용의료기기(EBD)와 함께 시술하는 상황을 가정해 진행됐다. 하이푸의 경우 독일 멀츠 사의 울쎄라와 국내 클래시스의 슈링크, RF고주파 시술은 솔타메디칼 사의 써마지와 원텍의 올리지오 등으로 잘 알려진 시술이다.

연구진은 60도의 고온에서 25분 동안 ‘이노톡스’와 사람혈청알부민(HSA)을 사용하는 분말형 톡신 제제를 각각 노출시킨 뒤, 마우스 반수치사량(LD50) 측정법으로 효능 변화를 비교했다.

그 결과 ‘이노톡스’는 고온 환경에서도 효능이 거의 유지된 반면, 분말형 제제는 제품에 따라 최대 51%까지 효능이 감소한 것으로 나타났다.

연구팀은 ‘이노톡스’에 포함된 폴리소르베이트20과 L-메티오닌이 단백질 변성을 억제해 열에 대한 저항성을 높였을 가능성이 있다고 분석했다. 이에 따라 열을 사용하는 미용의료기기와 톡신을 함께 사용하는 복합 시술에서 ‘이노톡스’와 같은 제제가 선택지로 고려될 수 있다고 설명했다.

메디톡스 관계자는 “이번 연구를 통해 복합 시술 환경에서 이노톡스의 활용 가능성을 과학적으로 확인했다”며 “차별화된 제품력을 바탕으로 시장 입지를 강화할 것”이라고 밝혔다.

한편 현재 대부분의 보툴리눔 톡신 제제는 분말 형태로, 시술 전 생리식염수로 희석하는 과정이 필요하다. 반면 ‘이노톡스’는 2013년 세계 최초로 개발된 비동물성 액상 제제로, 희석 과정 없이 바로 사용할 수 있어 오염 가능성을 줄이고 시술 편의성을 높인 것이 특징이다. 또한 사람혈청알부민(HSA) 대신 폴리소르베이트20과 L-메티오닌을 사용해 동물 유래 성분에 따른 잠재적 감염 위험을 낮췄다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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