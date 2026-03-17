이효리, 군살 어디에?…요가로 완성한 탄탄 몸선

사진 = 이효리 SNS 계정

가수 이효리가 요가로 다져진 탄탄한 몸매를 공개했다.

이효리는 17일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 두 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이효리 SNS 계정

공개된 사진에는 자신이 모델로 활동 중인 요가 브랜드 화보 속 이효리의 모습이 담겼다. 그는 요가복을 입고 다양한 포즈를 선보이며 군살 없는 탄탄한 몸매와 건강미 넘치는 매력을 드러냈다. 꾸민 듯 꾸미지 않은 자연스러운 스타일링 속에서도 변함없는 동안 비주얼과 독보적인 아우라가 시선을 사로잡는다.

특히 꾸준한 요가로 완성된 균형 잡힌 몸선과 안정적인 동작은 한층 여유롭고 깊어진 분위기를 자아낸다. 화려한 장식 없이도 존재감만으로 화면을 채우는 모습이 인상적이다.

한편, 이효리는 최근 SBS 프로그램 ‘내 마음이 몽글몽글 – 몽글상담소’ 를 통해 시청자들과 만나고 있다. 해당 프로그램은 성인 발달장애인 청년들의 설렘 가득 첫 연애 도전기를 담은 예능으로, 이효리는 남편 이상순과 함께 멘토로 출연해 따뜻한 이야기를 전하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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