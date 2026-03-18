크리에이트립, 외국인 재방문 수요 겨냥 멤버십 출시…할인·적립 혜택 강화

크리에이트립, 한국 재방문하는 외국인 관광객을 위한 유료 ‘멤버십’ 서비스 출시 (출처=크리에이트립)

국내 인바운드 관광 리딩 플랫폼 크리에이트립(대표 임혜민)이 외국인 관광객 대상 차별화된 할인·적립 혜택과 전담 고객 지원을 제공하는 멤버십 서비스를 출시했다고 18일 밝혔다.

이번에 출시된 멤버십은 가입자에게 3만 개 이상의 크리에이트립 여행 상품 최대 50% 할인과 결제 금액의 50% 즉시 포인트 적립, 일반 사용자 대비 2배의 크리에이트립 포인트 적립 혜택을 제공한다. 매월 할인 쿠폰과 멤버십 전용 한국 여행 콘텐츠도 월 2회 제공되며 플랜은 3개월부터 최대 12개월까지 여행 계획에 맞게 선택할 수 있다.

멤버십 서비스는 한국을 처음 찾는 여행자뿐만 아니라 이미 한국을 경험했거나 반복 방문을 계획하는 외국인 관광객을 핵심 타깃으로 설계됐다. 크리에이트립이 지난 2월 자체 실시한 설문조사에 따르면 방한 관광객의 약 79%가 1년 이내 한국 재방문을 계획하고 있다고 응답했다. 이처럼 방한 여행이 재방문과 장기 체류로 이동하는 수요 흐름을 포착하고 이에 대응하려는 전략적 행보다.

서비스 출시 이후 가입자는 빠른 속도로 늘고 있다. 서비스를 선보인 지난 1월 대비 2월 신규 가입자가 약 38% 증가했으며, 서비스 출시 후 약 두 달여 만에 누적 가입자는 3배 이상 급증했다. 국적 분포를 보면 대만이 전체 가입자의 약 36%로 가장 높은 비중을 차지했고, 일본이 약 17%로 뒤를 이었다. 미국, 영국, 호주, 캐나다 등 서구권 가입자 합산 비중도 전체의 약 17%에 달해, 아시아권을 넘어 영미권 관광객의 재방문·장기 체류 수요도 플랫폼으로 흡수되고 있다.

멤버십 가입자의 구매 패턴을 살펴보면 플랫폼을 적극적으로 활용하는 경향이 뚜렷하다. eSIM·쿠폰팩 등 여행 기초 필수품부터 의료 관광·장기 체류 패키지까지 상품 전반에 걸쳐 수요가 고르게 분포됐다. 국가별로는 대만 가입자의 경우 한복 체험·K팝 뷰티 서비스 선호가 두드러졌으며, 일본 가입자는 헤어·메이크업 등 K-뷰티 서비스를, 미국 가입자는 퍼스널컬러·헤어 스타일링 등 프리미엄 뷰티·웰니스 상품을 선호하는 경향이 나타났다.

특히 장기 체류 수요가 눈에 띈다. 이는 한국에 중장기적으로 머물며 언어·문화·생활 양식을 직접 경험하려는 외국인 관광객이 늘어나는 추세를 반영한다. 실제로 어학원 연계 한 달 살기 패키지, 장기 체류 전용 숙소 등 관련 상품은 올해 1월부터 3월 10일까지의 멤버십 가입자 거래액 기준 상위 10개 상품의 약 25%를 차지했다. K-콘텐츠를 통해 한국에 관심을 갖게 된 외국인 관광객들이 짧은 관광 일정 대신 한국에 머물며 언어를 배우고 현지 생활을 직접 체험하는 방식으로 여행 형태를 바꿔가고 있다는 방증이다.

임혜민 크리에이트립 대표는 "이번 멤버십 서비스는 한국 여행을 즐기는 외국인 관광객이 플랫폼을 반복적으로 찾게 만드는 구심점"이라며 "한 번 크리에이트립을 통해 한국 여행을 경험한 관광객이 다음 여행에서도 자연스럽게 크리에이트립을 선택하도록 하는, 이른바 '락인(Lock-in) 효과'를 통해 충성 고객 기반을 탄탄히 쌓아 나갈 것"이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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