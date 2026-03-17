트럼프의 韓 파병 청구서…‘틀린’ 주한미군 규모로 재압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본 등을 직접 거론하며 호르무즈 해협 선박 호위 작전에 참여할 것을 거듭 촉구했다.



트럼프 대통령은 17일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 기자들과 만나 “우리는 일본과 한국, 독일 등에 각각 4만5000명 규모의 병력을 두고 있다”며 “우리는 이들 국가를 방어하고 있지만 정작 협력 요청에는 소극적”이라고 밝혔다. 군함 요청을 받은 영국과 프랑스가 앞서 사실상 이러한 미국의 요구를 거절하고 나서자 미군이 주둔하고 있는 세 나라를 콕 집어 언급한 것이다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표가 17일 벨기에 브뤼셀 유럽이사회 건물에서 열린 EU 외교장관 회의에서 기자들을 만나 브리핑하고 있다. AP/뉴시스

다만 트럼프 대통령이 언급한 주둔 병력 규모는 사실과 차이가 있다. 실제로 주일미군은 약 5만명, 주한미군은 약 2만8500명, 주독미군은 약 3만5000명 수준이기 때문이다.



트럼프 대통령은 동맹국들이 미국의 안보 지원을 받으면서도 군사적 협력에는 소극적이라고 지적했다. 그는 “우리가 기뢰 제거함이 있는지 물으면 ‘관여하지 않을 수도 있다’는 식의 답이 돌아온다”며 “그들은 우리에게 감사할 뿐 아니라 우리를 도와야 한다”고 강조했다.



특히 호르무즈 해협을 통한 에너지 수입 의존도를 근거로 한국과 일본 등의 참여 필요성을 언급했다. 트럼프 대통령은 “미국은 이 해협을 통해 들여오는 원유가 1% 미만이지만 일본은 95%, 중국은 90%, 한국은 35%에 달한다”며 “이들 국가가 나서서 문제 해결을 도와야 한다”고 말했다. 이 역시 실제 통계와는 일부 차이가 있다. 한국 에너지경제연구원에 따르면 2024년 기준 호르무즈 해협을 통한 원유 수입 의존도는 한국 62%, 일본 69%, 중국 49% 수준이다.



트럼프 대통령이 호르무즈 해협 작전 참여를 독려하며 미군 주둔과 에너지 의존도를 주요 기준으로 제시한 것은 사실상 유럽연합과 영국 등으로부터 이러한 압박에 대한 거절 입장에 따라 더 약한 이들 나라에 압박을 가하기 위한 것으로 보인다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 14일에도 한국, 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 5개국을 언급하며 군함 파견을 요청한 바 있다. 그는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리와의 통화를 언급하며 “일부 국가는 참여할 것으로 보인다”고도 말했다.



그러나 유럽연합(EU)은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 호위에 국제사회가 동참해달라는 트럼프 대통령의 요구를 사실상 거부했다. 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 이날 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 외무장관 회의 직후 기자회견에서 현재 홍해에 국한된 EU 해군의 작전 지역을 호르무즈 해협까지 확대할 의향이 없다고 못박았다. 칼라스 고위대표는 “누구도 이 전쟁에 적극적으로 나서길 원치 않는다”고 말해 EU의 입장을 분명히 했다. 로이터는 칼라스 대표가 이날 회견에서 “이것은 유럽의 전쟁이 아니다”라고도 말했다고 전했다.



개별 국가들도 트럼프 대통령의 요구에 응하기 어렵다는 반응을 내놨다. 독일은 가장 먼저 호르무즈 해협 군사작전에 어떤 형태로든 참여하지 않겠다는 입장을 분명하게 밝혔다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 “전쟁이 계속되는 한 우리는 군사적 수단을 통해 호르무즈 해협의 자유로운 통행을 보장하는 데 관여하지 않을 것”이라고 못박았다.



이란 전쟁 발발을 전후로 트럼프 대통령으로부터 맹방 미국을 돕지 않고 있다고 비판 받아온 키어 스타머 영국 총리는 전날에도 트럼프 대통령의 군함 파견 요청에 대한 확답을 내놓지 않고 신중 모드를 유지했다. 영국 주요 매체들은 이를 사실상의 거부로 해석하고 있다. 스타머 총리는 이날 연설에서 호르무즈 해협 재개방을 위한 집단 계획을 세우려 유럽 파트너를 비롯해 모든 동맹국과 협력하고 있다면서도 “이는 나토 임무는 아니다”라고 말했다.



트럼프 대통령은 호르무즈 해협 군함 파견에 부정적인 건 나토 미래에 매우 나쁜 영향을 미칠 것이라고 경고했지만, 나토와는 관련 없는 일이라고 선을 그은 것이다.



한편 트럼프 대통령은 대이란 군사작전과 관련해 “이란이 협상을 원하고 있다”고 주장했다. 또 이란의 최고지도자 모즈타바 하메네이에 대해서는 “생사 여부를 알 수 없다”며 부상 또는 사망 가능성을 언급했다. 트럼프 대통령은 이번 군사작전으로 이란의 군사·상업시설 7000여 곳을 타격했으며, 미사일과 드론 공격 능력이 크게 감소했다고 주장했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]