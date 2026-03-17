밴드 클라우디안, 3인조 재편…‘Faded Night’으로 새 출발

밴드 클라우디안(CLOUDIAN)이 팀 재정비 후 새로운 음악적 여정을 시작했다.

오늘(17일) 정오 발매된 클라우디안의 신곡 'Faded Night'는 상실의 아픔 속에 깃든 찬란한 슬픔을 노래한 곡으로 오케스트라 선율과 밴드 셋이 어우러진 밀도 높은 사운드가 돋보이는 록 트랙이다.

서정적인 무드 속에서 보컬의 섬세한 감정선이 돋보이며 곡 후반부로 갈수록 고조되는 폭발적인 사운드가 드라마틱한 전개를 이끌어낸다.

이번 신곡은 작사, 작곡을 맡은 보컬 브라이튼을 중심으로 멤버 전원이 앨범 사운드 작업에 직접 참여해 음악적 완성도를 극대화했다. 특히 기존 클라우디안이 선보인 강렬한 색채에서 벗어나 팀 고유의 깊이 있는 서정성을 강조하며 대중에게 새로운 매력을 어필한다.

무엇보다 이번 앨범은 보컬 브라이튼, 바이올린 겸 건반 OM, 드럼 로건 3인 체제로 팀을 재정비한 후 발매하는 첫 결과물로 독창적인 음악 세계를 유지하면서도 과감한 변화를 시도한 클라우디안의 도전에 많은 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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