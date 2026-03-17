제로소주 새로, 더 착하고 부드러워졌酒

최근 새단장을 마친 롯데칠성음료의 제로슈거 소주 ‘새로’(사진)가 한층 부드러워진 맛을 앞세워 소비자 공략에 나서고 있다.

새로는 2022년 9월 출시된 제로슈거 소주로 과당을 사용하지 않고 알코올 특유의 향을 줄인 것이 특징이다. 증류식 소주를 첨가해 기존 소주의 맛을 유지하면서도 산뜻한 음용감을 구현했다. 주류 제품으로는 이례적으로 영양성분 표시를 선제적으로 적용한 점도 차별화 요소로 꼽힌다.



패키지에는 한국 전통 도자기의 곡선미와 물방울이 흐르는 듯한 세로형 패턴을 적용해 한국적이면서도 현대적인 이미지를 강조했다. 투명병을 활용해 고급스럽고 트렌디한 감성을 부각했다.



새로는 출시와 함께 빠른 성장세를 보였다. 출시 4개월여 만에 누적 판매 5000만병을 돌파했으며 7개월 만에 1억병을 넘어섰다. 이후에도 판매가 이어지며 2025년 말 기준 누적 판매량은 8억병을 돌파했다.



제품 라인업도 확대됐다. 2024년 봄에는 살구 과즙을 더한 ‘새로 살구’, 2025년 봄에는 참다래 과즙을 활용한 ‘새로 다래’를 출시하며 과일소주 시장 공략에 나섰다.



롯데칠성음료는 지난 1월 말 새로의 첫 리뉴얼을 단행했다. 제로슈거 콘셉트는 유지하면서 보다 부드러운 맛 구현에 초점을 맞췄다. 이번 리뉴얼을 통해 기존 보리쌀 증류주 대신 100% 국산 쌀 증류주를 사용했으며 아미노산 5종(BCAA 3종과 알라닌, 아르기닌)을 추가해 맛의 균형을 강화했다. 알코올 도수는 15.7도로 유지됐다.



패키지도 일부 변경됐다. 병뚜껑 엠블럼에 민트색을 추가하고 라벨 로고 가독성을 높였다. 라벨 속 구미호 캐릭터는 보다 역동적인 모습으로 변경해 브랜드 이미지를 강화했다.



롯데칠성음료는 리뉴얼 제품을 알리기 위해 오는 21일부터 4월 5일까지 서울 성수동에서 ‘새로중앙박물관’ 팝업스토어를 운영한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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