사이클 DNA 품은 박제원, 잘하는 이유 있었네

박제원(30기, A1, 충남계룡·사진)이 신인 돌풍을 일으키며 한국 경륜 판도에 새바람을 예고하고 있다. 비결은 사이클 DNA를 가진 ‘가족의 힘’이다. 온 가족이 사이클 국가대표 출신이다.

올 시즌 한국 경륜 핫이슈는 바로 박제원의 등장이다. 올해 1월 30기 신인으로 경륜 무대에 데뷔한 박제원은 선발급 9연승을 질주하며 우수급으로 특별 승급했다. 기세를 몰아 우수급에서도 3연승을 구가하고 있다. 승률 100%다.



200m 주파 기록이 11초 초반대와 10초 후반대에서 나오는 강력한 선행과 젖히기 능력은 이미 정상급 선수들과 비교해도 손색이 없다는 평가다.



실제 12승 중 선행으로 6승, 젖히기로 6승을 챙겼다. 선발급에서 대부분 경주에 나섰지만, 올해 10회 이상 경주에 출전한 선수 중 유일하게 승률 100%를 기록하고 있다.



종합 성적에서는 평균 득점 96.214점으로 80위지만, 출주 횟수가 늘어날 수록 순위도 상승할 것으로 보인다.



이처럼 박제원이 두각을 나타내는 데는 특별한 배경이 있다. 아버지와 어머니, 누나, 자신까지 온 가족이 국가대표 선수로 활동해 온 ‘사이클 가족’이다.

특급 신인으로 평가받고 있는 박제원의 가족은 모두 사이클 국가대표 출신이다. 박제원, 아버지 박종현, 어머니 최심미, 누나 박지혜(왼쪽부터). 박종현 제공

아버지 박종현(6기, B2, 충남 계룡)은 현역 경륜 선수로 박제원과 함께 같은 소속팀에서 활동하고 있다. 사이클 국가대표 출신으로 경륜 6기로 입문해 선행 강자로 이름을 떨쳤다.



어머니 최심미 씨 역시 여자 트랙 사이클 강자였다. 고교와 대학 시절 트랙 종목에서 한국 신기록을 세웠고 비공인 아시아 신기록까지 작성했다. 1980년 일본에서 열린 세계선수권대회에도 출전하며 국제무대 경험도 쌓았다. 당시 한국 여자 트랙 사이클의 환경이 열악했던 점을 감안하면 세계 무대에 도전했다는 사실만으로도 뛰어난 기량을 짐작할 수 있는 대목이다.



박제원의 누나인 박지혜 역시 제주도청 소속 사이클 선수다. 단거리 국가대표로 아시아선수권대회에 출전해 팀스프린트 금메달과 경륜 종목 은메달을 획득하기도 했다. 현재는 경륜과 스프린트 종목을 소화하고 있다. 박제원과 박지혜는 어린 시절 호주로 건너가 사이클 선수의 꿈을 키운 것으로 알려졌다.



설경석 최강경륜 편집장은 “박제원의 현재 상승세라면 4월 내 특선급 승급까지 가능할 것으로 보인다. 6월 열리는 왕중왕전에서도 정상급 선수와 충분히 맞대결을 할 수 있는 상승세”라고 설명했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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